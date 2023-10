Les Sénégalais, à l’image de ce onze type très prolifique, ont été nombreux à avoir brillé dans les Championnats européens ce week-end. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-4-2.

MORY DIAW spectaculaire

Il dégage plus d’étincelles qu’un pétard. Deux semaines après avoir été sortie sur civière à Montpellier pour une raison qu’on n’a pas besoin de rappeler, Mory Diaw a retrouvé les terrains de Ligue 1 de manière spectaculaire face à Lyon ce dimanche. Impuissant sur la réduction du score de l’OL, le portier international sénégalais de 30 ans a livré une – nouvelle – prestation de haute volée pour permettre à Clermont de l’emporter au Groupama et de surcroît signer sa première victoire de la saison (1-2). Infranchissable dans sa surface, il a réalisé cinq arrêts, dont le dernier vraiment remarquable face à Tolisso dans les arrêts de jeu, après avoir écœuré entre autres Lacazette.

FORMOSE MENDY solide

De retour dans le onze de départ du FC Lorient à l’occasion du derby face au Stade Rennais ce dimanche (victoire 2-1 pour les Merlus), le défenseur arrière droit a répondu présent. Bon dans la gestion de la profondeur, solide dans le duel et sur ses interventions, il s’est généralement imposé face aux attaquants rennais. Il s’est également montré généreux dans les efforts en se projetant vers l’avant à chaque fois que l’occasion se présentait.

MOHAMED EL BACHIR NGOM autoritaire

Leader de Virsliga à trois journées de la fin, le Riga FC devra espérer pouvoir toujours compter sur son jeune défenseur central sénégalais pour remporter son quatrième titre de Champion de Lettonie. Tant l’ancien pensionnaire de Diambars réalise des performances intéressantes, à l’image de son match lors de la victoire (0-2) contre Daugava Daugavpils, ce samedi. Le joueur de 23 ans s’est montré agressif dans ses interventions et solides dans ses duels. À noter aussi des transmissions propres de sa part. Très prometteur.

PAPY DJILOBODJI impérial

Si Gaziantep a signé sa troisième victoire de la saison en s’imposant face à Antalyaspor ce samedi (1-0), avec un clean-sheet à la clé, c’est aussi parce que le capitaine de l’équipe a réalisé un gros match. Inspiré, autoritaire et omniprésent, l’expérimenté défenseur central (34 ans) a gagné la plupart de ses duels (17 duels remportés sur 22), ce qui a souvent permis à sa défense de couper les attaques adverses et de s’imposer dans les airs. En plus de sa bonne lecture du jeu, il s’est montré irréprochable sur ses interventions et ses transmissions.

ISMAIL JAKOBS constant

Moins impressionnant et concentré qu’il y a deux semaines sur la pelouse du Stade de Reims, le latéral gauche de l’AS Monaco a tout de même réalisé une bonne prestation lors de la victoire face au FC Metz ce dimanche (2-1). Solide, Jakobs a remporté quasiment tous les duels qu’il a eus à jouer dans son couloir. Il a également participé à plusieurs phases offensives des Monégasques avec des montées, des passes ou encore des centres tranchants. Généreux également dans les efforts.

KREPIN DIATTA énergétique

L’un ne va pas sans l’autre, d’autant plus qu’ils ont désormais une position identique et sortent d’une situation tout à fait semblable, eux qui ont profité des absences de deux coéquipiers pour devenir titulaires à Monaco. À l’instar d’Ismail Jakobs, Krépin Diatta a aussi été au rendez-vous face à Metz. Dans son poste hybride, l’international de 24 ans a été très actif, en effectuant de belles montées pour apporter du surnombre offensif, avec notamment quelques bons gestes techniques. Il s’est aussi montré impeccable sur le plan défensif.

JOSEPH LOPY omniprésent

Un gros match du milieu de terrain de 31 ans avec Angers lors de la victoire (2-0) face aux Girondins de Bordeaux ce samedi. Dans les duels, comme sur la récupération et à la construction, l’ancien joueur du FC Sochaux a nettement dominé ses adversaires dans l’entrejeu. Auteur de l’ouverture du score angevin peu après la demi-heure de jeu, il a aussi été impliqué sur le second but du SCO. Une très belle copie rendue par le Champion d’Afrique sénégalais qui voit son équipe réaliser une belle opération en remontant à la deuxième place de Ligue 2.

LAMINE CAMARA stratosphérique

Il n’a pas finalement réalisé le match qu’on aurait pu imaginer après quelques minutes de jeu, mais rien que pour la beauté du geste, rien que pour cette première avec le FC Metz et en Ligue 1, l’ancien pensionnaire de Génération Foot mérite sa présence dans ce onze-type. Face à Monaco, le milieu de terrain de 19 ans avait mis les Grenats sur les bons rails en marquant d’une inspiration génialissime depuis le rond central. Dommage que cette réalisation et ses efforts n’ont pas été suffisants pour éviter une défaite renversante (2-1).

MAME BABA THIAM et son triplé retentissant

Son match a démarré par ce face-à-face raté à la 17e, lors qu’il s’en mêle un peu les pinceaux devant le portier adverse, mais le capitaine de Kayserispor a fini par être d’une remarquable efficacité lors de la victoire (3-1) contre Rizespor, ce samedi. Sur un superbe centre de Miguel Cardosa, l’attaquant a placé une magnifique tête pour marquer son premier but de l’après-midi. Il a ensuite ajouté deux buts sur penalty, dont un qu’il a lui-même obtenu. Intéressant dans ses remises, celui qui compte désormais 8 buts en 9 matchs de Super Lig turque cette saison a aussi participé aux bonnes séquences de son équipe.

BOULAYE DIA décisif

Déçu de ne pas avoir été transféré lors du marché estival, l’attaquant de 26 ans a vécu des dernières semaines pour le moins compliquées mais il peut désormais mettre tout ça derrière lui, d’autant plus qu’il a semblé retrouver de sa superbe avec la Salernitana. Le Sénégalais a porté les Grenats face à Cagliari ce dimanche (2-2). Buteur à la 86e minute sur une belle remise de Charles Chukwubuikem Ikwuemesi, il a permis à son équipe d’arracher le point du nul en inscrivant un doublé en fin de match. Il également été présent dans le jeu avec ses déviations et sa générosité dans les efforts est absolument à noter.

ABDALLAH SIMA inarrêtable

La renaissance du phénix. Dans la forme de sa vie, l’attaquant de 22 ans a été le grand bonhomme de la victoire (4-0) du Glasgow Rangers face à Hibernians ce samedi. Alors qu’il continue d’empiler les buts – buteur pour la cinquième fois consécutive pour 8 buts sur ses 5 derniers matchs -, le joueur prêté par Brighton a signé son premier doublé en Scottish Premiership. Après avoir récupéré depuis les 30 mètres, il défiait la défense adverse avant de venir placer un tir parfait dans les cages de David Marshall. Le doublé suivra sur une belle reprise de volée à la 65e. En plus d’être décisif, l’ancien joueur du Slavia Prague a aussi pesé dans le jeu avec ses accélérations et ses centres, et a mis de l’impact dans ses duels.

L’équipe type des Sénégalais de la semaine

👥⚽️ Voici l'équipe type des Sénégalais de la semaine ! 🦁🇸🇳 🤔 Un autre Lion vous a-t-il impressionné ? ➕https://t.co/ZqQBERP6tU pic.twitter.com/qp0r0qxmPR — wiwsport (@wiwsport) October 23, 2023

