Meilleur buteur de son Championnat avec 18 réalisations, Chérif Ndiaye a encore marqué et remporté son deuxième titre de champion de Serbie ce dimanche, un jour après la belle prestation d’Assane Diao avec Como en Serie A. Avec ces deux joueurs, voici notre Team Of The Week, disposée en 3-4-3.

LE GARDIEN : YEHVANNN DIOUF

Contre Strasbourg en Ligue 1 ce dimanche, le portier de 25 ans n’a pu éviter la défaite 0-1 du Stade de Reims malgré ses trois beaux arrêts. En revanche, il a été très précieux et déterminant mercredi dernier pour permettre au club champenois de battre 2-1 l’AS Cannes en demi-finales et se qualifier pour la finale de Coupe de France, grâce notamment à une parade fantastique devant Julien Domingues en seconde période.

LA DÉFENSE : MBOW, BA, NIAKHATE NDIAYE

Le solide défenseur du Paris FC Mamadou Moustapha Mbow, 25 ans, n’a pas été seulement très bon en défense contre Clermont, vendredi passé. L’ancien joueur du Stade de Reims s’est également illustré offensivement en marquant le deuxième but d’une précieuse victoire parisienne (2-0) dans la course à la montée directe en Ligue 1. Car à cinq journées de la fin, le PFC est deuxième de Ligue 2 à seulement trois points du leader, le FC Lorient, mais talonné par Metz (3e).

De son côté, Ousseynou Ba a contribué samedi à la victoire 1-0 de l’Istanbul Başakşehir contre Konyaspor dans le Championnat de Turquie. Précis sur les relances, le défenseur central de 29 ans aura fait un match solide en repoussant régulièrement le danger dans sa surface.

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a, lui, été assez fébrile à la relance lors de la victoire du Stade Brestois contre Monaco (2-1), samedi en Ligue 1. Néanmoins, le défenseur central de 22 ans a régné dans ce match, notamment dans son duel avec Mika Biereth, Breel Embolo et même Folarin Balogun. C’est en partie grâce à sa solide performance que Brest s’est offert le scalp de Monaco pour conserver ses chances de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.

LE MILIEU DE TERRAIN : CAMARA, DIOUSSE

Malgré la défaite 2-1 de l’AS Monaco contre Brest, Lamine Camara aura été irréprochable et aura plutôt rempli sa tâche dans cette partie. Impactant dans les duels, l’ancien pensionnaire de Génération Foot était tout aussi bien présent dans la récupération et, surtout, appliqué sur ses passes et sur les balles arrêtées, l’une d’elles a d’ailleurs abouti sur l’unique but marqué par Monaco. Son impact a manqué aux Monégasques après sa sortie.

Assane Dioussé, lui, joue très peu du côté de l’AJ Auxerre et n’avait disputé aucune minute sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. Seulement, pour le déplacement à Rennes ce dimanche, l’AJA devait faire sans Elisha Owusu et Kévin Danois. C’est ainsi que l’entraîneur Christophe Pélissier était forcé à ressortir du fond de sa manche l’ancien joueur de Saint-Etienne. Et Dioussé n’a pas déçu. Il a activement contribué au succès (0-1) auxerrois en Bretagne, faisant preuve de combativité dans les duels, à la récupération et d’application sur les transmissions.

L’ATTAQUE : JACQUES NDIAYE, ILIMAN NDIAYE, DIAO, CHERIF, THIAM

Entré dans le dernier quart d’heure du match entre le Śląsk Wrocław et son équipe du Motor Lublin, comptant pour la 27e journée du Championnat polonais, samedi, Mbaye Jacques Ndiaye a dynamité l’attaque de sa formation. L’attaquant de 21 ans, ancien de Keur Madior et du Teungueth FC, a même eu la réussite de marquer son troisième but de la saison qui permet au Motor Lublin d’arracher le nul. Comme lui, Iliman Ndiaye a également permis à Everton, samedi, d’accrocher le point du nul contre Arsenal (1-1) avec un but sur penalty, sans oublier son apport défensif sur cette rencontre.

Après une entame fantastique sous les couleurs de Como, Assane Diao, le néo-attaquant international sénégalais, n’avait plus marqué depuis quatre matchs. Ce samedi, il a mis fin à cette série en faisant la fête sur la pelouse de l’AC Monza en Serie A. La victoire 3-1 de son équipe porte son nom puisqu’il est passeur décisif puis buteur. Sa grosse performance permet aux siens de faire un pas gigantesque dans la course au maintien.

De son côté, Chérif Ndiaye a inscrit deux buts durant la semaine écoulée. D’abord buteur en Coupe contre Novi Pazar (victoire 2-1), l’attaquant de 29 ans a récidivé en Championnat contre l’OFK Belgrade (victoire 3-1), ce dimanche. Son 21e but de la saison, qui lui permet d’égaler son record de buts sur une saison, arrive lors du match du titre pour l’Etoile Rouge de Belgrade. Chérif Ndiaye a donc remporté le Championnat de Serbie pour la deuxième fois de suite.

Enfin, contrairement à Chérif Ndiaye ou Assane Diao, Mame Baba Thiam était beaucoup moins prolifique ces dernières semaines. L’attaquant d’Eyüpspor restait sur sept matchs sans parvenir à faire trembler les filets. Il a mis fin à cette série ce dimanche 6 avril en marquant l’unique but de la victoire des siens face à Hatayspor dans le Championnat turc.

