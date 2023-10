Sur une inspiration génialissime, Lamine Camara a inscrit son premier but avec le FC Metz, mais n’a pu empêcher la défaite des Messins face à Monaco de Krépin Diatta et Ismail Jakobs, dimanche dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 (2-1).

Les joueurs du FC Metz ont sans doute également apprécié ces deux autres bijoux du match qui ne sont pas à leur faveur. Alexandre Golovine, trouvé par Chrislain Matsima, contrôle du pied gauche, revient dans l’axe et enroule une frappe splendide du pied droit, permettant à l’AS Monaco de remettre les pendules à l’heure quelques minutes seulement avant la pause (42e).

Et puis en début de seconde période (55e), l’attaquant russe remettait ça, cette fois-ci d’un remarquable coup-franc qui allait donner un avantage définitif aux Monégasques. Les hommes d’Adi Hütter signent donc une troisième victoire d’affilée et reprennent la première place du Championnat de Ligue 1, avec un point d’avance sur l’OGC Nice et deux sur le Paris Saint-Germain.

Le talent n’a pas suffi pour Lamine Camara et ses partenaires, qui ont manqué de créativité. Le but de l’année inscrit depuis 58 mètres par le jeune milieu de terrain sénégalais, auteur de sa première réalisation sous les couleurs du Club à la Croix de Lorraine, le FC Metz avait très bien entamé sa rencontre en ouvrant le score dès la 4e minute. Bref, avant la classe de Golovin…

Le But de l'année signé LAMINE CAMARA 🔥🇸🇳pic.twitter.com/bNBqKRHsim — wiwsport (@wiwsport) October 22, 2023

À noter aussi la nouvelle très belle prestation de Krépin Diatta et d’Ismail Jakobs. Un peu comme avant la trêve, les deux latéraux du jour du côté de l’AS Monaco ont encore été solides sur leur côté, participant activement à plusieurs séquences offensives de leur équipe. De bon augure pour la suite, tant que pour le Club de la Principauté que pour l’Equipe Nationale du Sénégal.

