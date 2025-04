À l’image de Mamour Ndiaye, auteur de très bons débuts en professionnels avec Sarpsborg, plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-3-3.

LE GARDIEN : MAMOUR NDIAYE

Pour ses débuts professionnels, le portier sénégalais de 19 ans se révèle déjà comme un élément important pour Sarpsborg 08. Titulaire lors du déplacement à Molde, ce dimanche 30 mars, à l’occasion de la première journée de l’Eliteserien (D1 norvégienne), l’ancien d’Oslo FA Dakar a ainsi contribué à la victoire 0-2 des siens. Peu sollicité en première période, il a été décisif dans la seconde, réalisant une double intervention magnifique sur une tête de Gulbrandsen (57e). Et que dire de son arrêt de classe à la 62e, juste avant le 0-2 de son équipe. Sans oublier sa claquette devant Abdullai en fin de rencontre. Une première de très grande qualité pour Mamour, un peu plus d’un an après son arrivée en Norvège, après avoir gagné la CAN U20.

LA DÉFENSE : SABALY, FALL, NIAKHATE NDIAYE, NIANG

Toujours titulaire en Championnat, Youssouf Sabaly a idéalement contribué, dimanche, à la victoire 2-1 du Real Betis contre le FC Séville, permettant aux Verdiblancos de mettre fin à six ans de disette (12 matchs sans victoire) dans le derby andalou, et conforter leur 6e en Liga. Inspiré offensivement et décisif sur l’égalisation de Jonnhy Cardoso, l’international sénégalais de 32 ans était tout aussi bien en place en défense. Comme Mamour Ndiaye, Fallou Fall a également réussi son entame de saison en Norvège avec Fredrikstad. Déjà auteur d’une grosse seconde partie de saison en 2022, le défenseur central de 20 ans a confirmé, samedi, lors de la victoire 2-0 contre Brann. Dominant dans le duel, le joueur prêté par le Stade Reims a été infranchissable.

Infranchissable, c’était également le cas pour Abdoulaye Niakhaté Ndiaye lors de la victoire du Stade Brestois à Toulouse (2-4), ce dimanche en Ligue 1. Malgré les deux buts concédés par son équipe, le défenseur central de 22 ans n’aura pas raté sa rencontre, bien au contraire. Souvent bien placé, il a repoussé, à plusieurs reprises, le danger dans les camps brestois, en résulte ses 11 dégagements et son intervention sur un tir de Gboho en début de seconde période. Ousseynou Niang, qui enchaîne les matchs comme piston gauche du côté de l’Union Saint-Gilloise, a, lui aussi, été au rendez-vous lors du large succès samedi contre l’Antwerp (5-1) en D1 belge, avec beaucoup de solidité défensive, des montées tranchantes et un penalty provoqué sur le 3-1.

LE MILIEU DE TERRAIN : CAMARA, CISS, DIOP

Comme le poste de gardien et la défense, le milieu de terrain de notre sélection de la semaine ne manque pas de qualité. Présents avec les Lions lors de la défunte trêve internationale, Lamine Camara et Pathé Ciss prennent place dans cette Team Of The Week et forment l’entrejeu avec Pape Demba Diop. Porté vers l’avant, samedi, lors du derby contre Nice, le joueur de l’AS Monaco a été clé dans la victoire 2-1 des siens en étant à l’origine de l’égalisation monégasque avec cette belle passe pour Akliouche. Appliqué avec le ballon et fort dans les duels. Pathé Ciss, lui, n’a pas été irréprochable dans le duel contre Alavés, samedi. Pourtant, c’est le milieu sénégalais du Rayo Vallecano qui a enclenché la victoire des siens en ouvrant le score dès la 89e seconde de jeu.

De son côté, Pape Demba Diop continue de faire son petit bonhomme de chemin avec Zulte Waregem en Challenger Pro League (D2 belge). Indiscutable depuis l’ouverture de la saison, le milieu de terrain de 21 ans a encore prouvé toute son importance pour le Essevee lors de la victoire 3-1 contre les Futures d’Anderlecht, samedi. Omniprésent dans l’entrejeu, l’ancien pensionnaire de Diambars a régalé plusieurs bons ballons à ses partenaires. Et s’il n’a pas réussi à s’en sortir avec une passe décisive, il peut se féliciter d’avoir ouvert le score peu avant la pause, inscrivant son sixième but de la saison en Championnat. Et Zulte Waregem est deuxième du classement. A trois journées de la fin, Pape Demba Diop et ses partenaires sont bien placés pour la montée en D1.

L’ATTAQUE : SARR, NDIAYE, FALL

Drôle de footballeur avec Ismaïla Sarr. Encore très peu en vue avec les Lions lors de la trêve internationale, l’ailier de Crystal Palace a livré sa meilleure version dès son retour en club, contribuant largement à la qualification en demi-finales de FA Cup à l’issue d’une victoire 3-0 contre Fulham, samedi. S’il aurait pu faire mieux à la finition sur une action en seconde période, il est l’auteur du 2-0 des Eagles et il réalise surtout un bon et déterminant sauvetage devant Calvin Bassey (67e).

Meilleure version, c’est aussi le cas pour Chérif Ndiaye. Auteur d’une petite entrée en jeu contre le Soudan et resté sur le banc face au Togo, l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade a profité de son retour en Serbie pour inscrire son 19e but de la saison, samedi, lors de la victoire 5-3 contre Vojvodina. Une réalisation décisive puisqu’elle avait permis aux siens de repasser devant à 3-4. S’il n’était pas du rendez-vous avec les Lions, Mamadou Fall a, lui aussi, été décisif pour son club de Kasimpasa, vainqueur samedi de Samsunspor (0-2), avec un huitième but cette saison dans le Championnat de Turquie. L’ancien de Charleroi compte également six passes décisives.

wiwsport.com