Prêté au Glasgow Rangers par Brighton, Abdallah Sima (22 ans) s’éclate dans le Championnat écossais et aligne les prestations convaincantes cette saison. Au point d’être revenu en Equipe Nationale lors de la dernière fenêtre internationale et un sérieux candidat pour la CAN.

Il est des retours à rappeler. Après le forfait de Nicolas Jackson, l’attaquant Abdallah Sima avait été rappelé en Equipe Nationale par Aliou Cissé pour affronter le Cameroun en amical il y a une semaine. Auteur d’un début de saison tonitruant avec son club, il faisait pour l’occasion son retour dans La Tanière un peu plus de deux ans après sa quatrième et dernière apparition avec les Lions. Certes, il est resté sur le banc. Mais force est de constater que s’il garde le rythme, il devrait bientôt avoir une nouvelle chance avec Aliou Cissé.

Trois prêts en deux saisons

Première piste de manque de stabilité, Sima est du genre à avoir la bougeotte. À seulement 22 ans, il a déjà connu cinq clubs professionnels – enfin quatre si nous mettons en compte le fait qu’il n’a toujours pas débuté avec Brighton. Après son étincelante saison 2020-2021 avec le Slavia Prague (20 buts, 8 passes décisives en 39 matchs TCC), il avait rejoint les Seagulls à l’été 2021, avant d’être prêté dans la foulée à Stoke City, où il ne jouera que quatre matchs, puis à Angers avec qui il marque 6 buts et délivre 2 passes décisives lors de la saison dernière.

Cette saison-là sous le maillot du SCO a rappelé à quelques-uns que le joueur passé par le Thonon Évian Grand Genève Football Club (amateur France) pouvait clairement (re)devenir cette grosse révélation du côté de la Tchéquie, même si un manque de confiance en lui règne à Brighton. D’où sa situation lors du marché estival, avec un Roberto De Zerbi qui n’avait pas très envie de compter sur lui. C’est de là qu’est né l’intérêt du Glasgow Rangers, qui récupère le polyvalent attaquant sénégalais sous la demande de l’entraîneur Michael Beale.

Le facteur X des Rangers

Et depuis qu’il a débarqué à l’Ibrox Stadium, Sima semble avoir trouvé le terrain de jeu idéal pour (enfin) franchir un cap. Cela fait plusieurs années maintenant que lorsqu’on parle du Glasgow Rangers, le premier nom qui vient en tête est généralement celui du latéral droit James Tavernier. Cette saison n’en est pas une exception, d’autant que l’Anglais de 31 ans a déjà marqué 6 buts et délivré deux passes décisives. Mais force est de constater que depuis quelques semaines, le nom d’Abdallah Sima revient dans toutes les lèvres des supporters des Light Blues.

