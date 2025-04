Solide depuis le début de saison, Yehvann Diouf a brillamment contribué au dernier succès de Reims en Ligue 1. Le portier figure logiquement dans notre Team Of The Week, disposée en 4-3-3.

LE GARDIEN : YEHVANN DIOUF

Qui d’autre que lui ? Le portier du Stade de Reims, 25 ans, a été exceptionnel, samedi, sur la pelouse du Racing Club de Lens où il a permis au club champenois de remporter une précieuse victoire 0-2 dans la course au maintien en Ligue 1. QUATORZE. C’est le nombre d’arrêts qu’a réalisés l’international sénégalais pour permettre au club champenois de remporter une précieuse victoire 0-2 dans la course au maintien en Ligue 1. On se souvient notamment de ce double arrêt effectué à la 75ème minute devant Anass Zaroury puis Florian Sotoca. Infranchissable.

LA DÉFENSE : FADIGA, BANE, NIAKHATE FALL

De retour comme titulaire avec La Gantoise pour la première fois depuis le 10 novembre 2024, suite à son opération du cœur, Noah Fadiga a été très précieux pour les Buffalos, vainqueurs dimanche du Royal Antwerp dans le Championnat belge (0-1). Incisif offensivement, le latéral droit de 25 ans a marqué l’unique but victorieux des siens, habile pour profiter d’une bévue de la défense adverse (22e). Il était même proche de s’offrir un doublé en début de seconde période. L’ancien joueur du Stade Brestois a également été bien en place sur le plan défensif.

En défense centrale, Sidi Bane a livré une solide prestation avec Annecy sur le terrain du Red Star (0-1), vendredi. Concentré et agressif, le défenseur prêté par Lens a été costaud face aux Audoniens, remportant la plupart de ses duels et coupant plusieurs ballons. Moussa Niakhaté aura, lui aussi, été au rendez-vous la semaine. Déjà en quarts de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United (2-2), le défenseur de 29 ans avait sorti une belle copie dans l’axe de la défense lyonnaise, et il a confirmé sa montée en puissance face à l’AJ Auxerre (1-3), ce dimanche.

Pour compléter cette ligne défensive à quatre, on est allé en Norvège retrouver Fallou Fall. Le gaucher qui fêtera son 21e anniversaire ce mardi a été mis au repos samedi lors du premier tour de la Coupe de Norvège et cette victoire 0-4 sur la pelouse de Sarpsborg. Prêté par Reims à Fredrikstad, Fall sortait d’une excellente prestation en Championnat contre Vålerenga (victoire 2-0), en milieu de semaine. Excellent en défenseur, avec notamment en sauvetage décisif sur sa ligne, il avait ouvert le score pour les siens en marquant de la tête sur une longue touche de Daniel Eid.

LE MILIEU DE TERRAIN : GANA GUEYE, LAMINE CAMARA

Henri Saivet (Pau FC), Djibril Soumaré (Nacional de Madère), Djibril Diarra (RFC Seraing) ou encore Alpha Touré (FC Metz) ont fait bonne impression avec leurs clubs respectifs au cours de la semaine écoulée. Mais pour composer notre milieu de terrain, on a choisi un trio aussi indiscutable avec Idrissa Gana Gueye, Pathé Ciss et Lamine Camara. À 35 ans, le joueur d’Everton continue de faire sa légende en Premier League, et sa performance sur la pelouse de Nottingham Forest, samedi, confirme son excellente forme. L’ancien joueur du PSG a parcouru des kilomètres lors de cette rencontre, pour gratter de nombreux ballons et se mettre au service de ses partenaires.

Exemplaire dans tous les compartiments, Idrissa Gana Gueye a surtout exercé un très bon pressing tout au long du match, mais en particulier sur l’unique but victorieux des Toffees en fin de rencontre, avec aussi son bon appel pour permettre à Dwight McNeil de trouver Doucouré. De son côté, Lamine Camara, comme son équipe de l’AS Monaco, victorieuse 3-0, a survolé le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, samedi. L’ancien pensionnaire de Génération Foot a été généreux avec un bel impact et beaucoup d’agressivité positive dans les duels, notamment en première période. Comme souvent, il apporté du danger sur les passes verticales et sur ses balles arrêtées. Contrairement à Gana Gueye et Lamine Camara, Pathé Ciss n’a pas eu de la réussite sur le résultat avec le Rayo Vallecano. Mais malgré la défaite des siens à Bilbao (3-1), dimanche, le milieu de 31 ans a joué son rôle. Présent à la récupération, il avait permis aux siens d’ouvrir le score.

L’ATTAQUE : MBAYE, GUEYE, SIMA

Entré en jeu après la pause face à Dunkerque, vendredi, en Ligue 2, Malick Mbaye a été très précieux pour Amiens pour lequel il a encore endossé le costume de super-sub. Tranchant sur ses premières prises de balle, l’ailier de 21 ans a marqué le but victorieux (0-1) pour la formation d’Omar Daf, avec beaucoup de lucidité dans l’action. Pape Habib Gueye, lui, n’avait plus marqué dans le Championnat écossais depuis septembre 2024 – une blessure est passée par là. L’attaquant d’Aberdeen a retrouvé le chemin des filets en Premiership face aux Rangers, ce dimanche. Malgré le nul des siens, rejoints dans les arrêts de jeu (2-2), l’ancien joueur de Courtrai a rempli son contrat sur ce match.

Celui qui n’en finit plus de marquer et remplir encore plus son contrat, c’est Abdallah Sima. Titulaire à Saint-Etienne, ce dimanche en Ligue 1, l’attaquant sénégalais du Stade Brestois a inscrit son troisième but sur ses trois dernières titularisations. Au Stade Geoffroy-Guichard, Sima avait permis à Brest de reprendre l’avantage à 1-2, mais ses partenaires n’ont jamais su capitaliser et ont dû se contenter d’un nul spectaculaire 3-3.

wiwsport.com