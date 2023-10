Emmené par un excellent Mame Baba Thiam, Kayserispor repart de l’avant en Championnat en s’imposant face à Rizespor ce samedi (3-1). L’attaquant sénégalais a marqué son deuxième doublé de la saison.

La trêve internationale a fait du bien dans l’équipe de Kayserispor. Sans victoire sur leurs trois dernières sorties en Championnat avant la pause, dont deux défaites, les hommes de Recep Uçar retrouvent le chemin du succès en battant Rizespor sur la marque de 3 buts à 1, ce samedi en ouverture de la 9e journée de Super Lig. Une fois n’est pas coutume : les Tigres d’Anatolie ont notamment pu compter sur un étincelant Mame Baba Thiam.

En ce début de saison, l’attaquant international sénégalais de 31 ans met tout à son avantage pour revenir en Equipe Nationale. Buteur à la 31e, 66e et 89e minutes, l’ancien joueur de Kasimpasa et de Fenerbahçe a marqué son deuxième triplé sous le maillot de Kayserispor, après celui contre Adana Demirspor en avril 2023. Il devient le tout premier joueur de l’histoire de l’équipe rouge et jaune à inscrire deux triplés en Süper Lig turque.

Désormais, Mame Baba Thiam porte sont total de buts à huit en neuf matchs cette saison, faisant de lui l’actuel meilleur buteur du Championnat à égalité avec Mauro Icardi. C’est déjà autant que la saison dernière, où le Champion d’Afrique 2022 avait marqué huit buts en 27 rencontres de Super Lig. De quoi lui permettre de viser une place dans le groupe d’Aliou Cissé pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire ?

3 – Çaykur Rizespor filelerine üç gol gönderen Mame Thiam, @KayserisporFK tarihinde iki Süper Lig maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. 3 vs Çaykur Rizespor (Ekim 2023)

3 vs Adana Demirspor (Nisan 2023) İmza. pic.twitter.com/mJ1q9lmyel — OptaCan (@OptaCan) October 21, 2023

