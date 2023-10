Une nouvelle fois porté par un Mory Diaw de gala, Clermont s’est offert sa première victoire de la saison en s’imposant à Lyon ce dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (2-1).

Une fois n’est pas coutume : Mory Diaw a encore été excellent avec le Clermont Foot 63 et cette fois-ci pour du très grand. Lanterne rouge de Ligue 1 avant la fin de la 9e journée et sans victoire depuis le début de saison, la formation de Pascal Gastien a enfin ouvert son compteur en allant s’imposant dimanche soir au Groupama Stadium, face à Lyon (1-2). Et le portier sénégalais a été le grand artisan de ce succès.

Deux semaines après avoir été victime d’un pétard sur la pelouse de Montpellier, Diaw a fait des étincelles face aux attaquants lyonnais. S’il n’a rien pu faire sur la réduction du score de l’OL avec ce centre-tir de Corentin Tolisso, dévié par son partenaire Florient Ogier, le gardien de 30 ans a repoussé de nombreuses tentatives rhodaniennes (5 arrêts au total), notamment en première période (Lacazette, Henrique).

Même quand il semble être battu sur une frappe enroulée de Lacazette, sa barre repousse la tentative (43ème). Moins sollicitée en seconde période, il est tout de même resté concentré jusqu’au bout, avant de sortir un arrêt spectaculaire en fin de match. On est à la 90e+2, Clinton Mata centre parfaitement vers Tolisso, qui claque une tête puissante mais Mory Diaw est bien présent pour repoussé de manière remarquable.

Un arrêt décisif qui permet alors à Clermont d’engranger sa toute première victoire de la saison et de se quitter avec la dernière place de Ligue 1, où s’installe désormais l’Olympique Lyonnais. Plus que jamais seule équipe à n’avoir toujours pas remporté le moindre match dans le Championnat français dans cette campagne, l’OL poursuit sa lente et bien triste descente aux enfers. Une situation quasi insurmontable.

⏱ 90' 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 🌋 Oh qu'elle fait du bien celle-là, bravo les gars ❤️💙 🦁 1️⃣ – 2️⃣ 🌋 #OLCF63 pic.twitter.com/y3YXBocAKc — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 22, 2023

wiwsport.com