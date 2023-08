La FIBA a imposé un « no rest » pas si simple à gérer pour le Sénégal qui, après avoir affronté l’Egypte ce mardi après-midi, doit déjà se frotter au Cameroun mercredi en fin de matinée.

Le calendrier de l’AfroBasket Féminin semble-t-il de plus en difficile à admettre ? En tout cas, pour l’Equipe Nationale du Sénégal, ça va engendrer un programme pour le moins compliqué. Car les Lionnes ont joué un match intense ce mardi après-midi, une rencontre contre l’Egypte (71-60) qui a débuté à 15 heures, au Rwanda, et elles vont désormais devoir déjà se tourner vers les quarts de finale, avec un match qui débute à 12 heures contre le Cameroun.

De leur côté, les Camerounaises n’auront pas fouler le parquet de la BK Arena depuis 72 heures, ce qui leur laisse une bonne marge de repos. « Je me demande comment on peut jouer deux matchs en moins de 24 heures. Ça me pose un vrai problème dans une telle compétition. Si c’était quelque chose qui a été établi avant, on se soumettrait, mais c’est gênant. Il faudra se reposer et on verra comment aborder ce match », a pesté le sélectionneur sénégalais en conférence de presse.

