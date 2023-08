Au terme d’un match très accroché mais grandiosement achevé, les Lionnes ont écarté difficilement les Egyptiennes (71-60), mardi, et évitent la catastrophe en se qualifiant pour les quarts de finale de l’AfroBasket.

Le Championnat d’Afrique Féminin de Basket-ball se poursuit pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Et la manière, avec clairement un léger mieux par rapport aux dernières sorties notamment dans l’envie, restera une référence dans les vestiaires, face à une équipe égyptienne qui a joué crânement sa chance. Longtemps accrochées, les Lionnes s’en sont sorties à l’expérience, à la détermination, en se fendant d’un quatrième quart-temps exemplaire, grâce notamment à une bonne adresse et une Fatou Babou Diagne exceptionnelle.

À la veille de cette « finale », Tapha Gaye avait souhaité voir ses Lionnes en finir avec les entames poussives, parce qu’elles devaient obligatoirement gagner, quitte à laisser un pied sur le parquet. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les partenaires d’Aya Traoré ont semblé entendre les mots de leurs sélectionneurs. Constamment bousculé mais loin de cette équipe qui est tombée face à l’Ouganda et le Mali, le Sénégal a enfin sorti son match référence. Il a été digne de son rang, celui de la nation la plus titré de l’histoire de la compétition.

Dans une copie conforme du premier quart-temps, l’Egypte a fait jeu égal et a même pris les devants (24-18, 10e), grâce notamment au bon jeu de passes des Pharaonnes dans la raquette. Plus athlétiques que leurs adversaires cependant, les Lionnes ont commencé à imposer une bonne défense et une attaque en réussite. Et grâce à une bonne fin de second quart-temps de la part de la capitaine Aya Traoré, moins fringante qu’à l’accoutumée mais qui claque cinq points de rang, le Sénégal passe devant à la pause (38-35).

Fatou Diagne taille patronne

Même quand l’Egypte s’est encore accrochée un tant soit peu à la fin du troisième quart-temps (52-51), les coéquipières de Yacine Diop ont remis un coup d’accélérateur au moment fatidique. Défensivement d’abord, en muselant Nadine Mohamed Sayed Soliman Mohamed et Raneem Elgedawy, les Pharaonnes a tout faire depuis l’entame du match et qui a respectivement fini avec 15 et 17 points. Offensivement, ensuite, où presque toute l’équipe s’est laissée voir, le Sénégal a écœuré son adverse avant de survoler le score.

Cierra Janay Dillard en délicatesse et sortie de son match pendant très longtemps après avoir très rapidement commis quatre fautes, Aya Traoré timorée, c’est Yacine Diop (10 points, 5 rebonds) et Fatou Babou Diagne (17 points, 10 rebonds), auteure donc d’un double-double qu’elle n’oubliera pas si vite, qui ont pris leurs responsabilités pour sortir leur équipe d’un sacré traquenard. Face au Cameroun en quarts de finale, le Sénégal devra cependant faire beaucoup mieux pour se qualifier pour le carré d’as de l’AfroBasket 2023.

#Afrobasket 🇪🇬🇸🇳🇲🇱 Egypte 60-71 Sénégal 🏀

✅ Victoire des Lionnes qui se qualifient en quart de finale contre le Cameroun !#AfroBasketWomen pic.twitter.com/oNC9GtFGNh — wiwsport (@wiwsport) August 1, 2023

