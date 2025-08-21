Dans un match au scénario fou, l’Angola s’est défait de la belle équipe du Cap-Vert, en quart de finale de l’Afrobasket 2025. Devant son public, les Angolais ont dû faire preuve de caractère pour s’imposer (90-80).

Le duel des lusophones a tourné à l’avantage de l’Angola sur le parquet de Luanda, ce jeudi soir lors du dernier quart de finale de l’Afrobasket masculin. Le pays hôte s’est imposé devant le Cap-Vert dans un match à suspens et à rebondissements. Vainqueur du premier quart temps, l’Angola a vu le Cap-Vert s’offrir le deuxième et le troisième quarts temps jusqu’à revenir à 2 points au terme du 3e quart temps (65-63).

Patrick Lima va enchainer deux paniers qui vont mettre les Cap-Verdiens devant au score suivi du panier de Will Tavares qui porter l’écart à 4 points d’avance. Ils vont tenir cette petite marge jusqu’à 2 minutes de la fin du match avant de voir les Angolais revenir pour arracher la victoire cruellement entre les mains des Cap-Verdiens.

Une belle victoire de l’Angola qui complète ainsi le carré d’as avec le Sénégal, le Mali et le Cameroun. Le pays hôte fera face au Cameroun en demi-finale, ce sera pour le samedi prochain.

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