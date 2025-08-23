L’aventure s’arrête pour les Lions en demi-finale de l’Afrobasket contre le Mali. Le Sénégal s’est incliné (87-80) contre les Aigles. Une grande désillusion pour le sélectionneur DeSagana Diop et ses hommes qui n’atteindrons donc pas la finale de cette édition. Le titre attendra pour les Lions !

Le Sénégal ne soulèvera pas le trophée continental de basket masculin cette année ! Les Lions qui faisaient face au Mali ce samedi en demi-finale de l’Afrobasket Angola 2025, ont perdu leur duel contre les Aigles. Vainqueur du premier quart temps dans ce match, le Sénégal n’a pas pu maintenir cette courte avance obtenue après les 10 premières minutes (22-19).

Le Sénégal a laissé filer le Mali à partir du 2e quart temps qu’il a perdu (24-13) ainsi que le 3e quart temps. Pour résumer la prestation des hommes de DeSagana Diop, on dira qu’ils ont joué avec la crispation – peut-être sonnés par la pression d’une éventuelle finale ou d’une élimination par une équipe qu’ils ont déjà battue.

Une illustration de ce non-match, Brancou Badio est arrêté à 15 points contrairement à son quart de finale contre le Nigeria (32 points). Jean Jacques Boissy, son lieutenant, en a mis 19 dans ce duel contre les Aigles. Sur le secteur défensif, Moustapha Diop a bouclé le match avec 5 rebonds alors qu’il sortait d’une rencontre avec 10 rebonds contre les Tigers.

Les Lions joueront ce dimanche le match de la troisième place contre l’autre malheureux demi-finaliste entre le Cameroun et l’Angola qui s’affrontent en début de soirée (18h00 Gmt).

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