Le Cameroun a déjoué les pronostics ce jeudi après-midi sur le parquet de Luanda. Les Lions Indomptables ont étrillé l’Egypte sur le lourd score de 95 à 68 pour s’offrir une place en demi-finales de l’Afrobasket.

Dans un match plus que réussi, le Cameroun a sorti l’un des grands favoris de ces quarts de finale de l’Afrobasket 2025. En effet, en quatre quarts temps, les Lions Indomptables n’ont perdu aucun. Dominant dans tous les compartiments du jeu sauf sur les interceptions, le Cameroun s’est imposé face aux Pharaons en main de maître tout au long du match.

Après avoir rejoint le Mali et le Sénégal en demi-finale de cet Afrobasket, le Cameroun connaîtra son adversaire en demies à l’issue du choc lusophone entre l’Angola et le Cap-Vert (18h00 Gmt, ce jeudi).

📚 Historic day for the indomitable lions as 🇨🇲 Cameroon reach the #final4 for the first time since 2011! ✨ #AfroBasket #TheTimeIsNow pic.twitter.com/d6XTlsCTHr — FIBA #AfroBasket (@AfroBasket) August 21, 2025

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