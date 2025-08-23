Le duel tant attendu entre le Sénégal et le Mali aura lieu ce samedi à 15h. Plus qu’une demi-finale, cette affiche résonne comme un tournant dans l’histoire récente des deux nations.

Le Sénégal court derrière une finale d’AfroBasket depuis 2005 et n’a plus soulevé le trophée continental depuis 1997. Le Mali, de son côté, reste marqué par sa demi-finale de 1999 à Luanda, la plus belle occasion manquée d’accrocher le palmarès.

En phase de groupes, les Lions avaient renversé les Aigles dans un match haletant (74-71) après avoir frôlé une deuxième défaite consécutive. Depuis, les deux sélections ont trouvé leur rythme et arrivent lancées pour ce rendez-vous décisif.

Les chiffres penchent légèrement en faveur du Sénégal : 83 points inscrits en moyenne par match contre 77 pour le Mali, une meilleure présence au rebond (55 % contre 49 %) et une efficacité globale de 39 % aux tirs, un point au-dessus de leurs adversaires selon la FIBA Afrique. Le Mali reste néanmoins plus tranchant à longue distance, avec 31 % de réussite au rebond contre 24 % pour le Sénégal.

Les individualités promettent également d’animer ce choc. Aliou Diarra, double meilleur défenseur de la Basketball Africa League (BAL), porte l’équipe malienne par ses performances complètes. En face, Brancou Badio incarne l’âme et la régularité des Lions, moteur d’un collectif qui affiche un bilan de 4 victoires pour une seule défaite. Le Mali, lui, a validé son billet pour le dernier carré avec 3 succès pour 2 revers.

Ce sera la neuvième confrontation entre ces deux voisins ouest-africains en une décennie, mais sans doute l’une des plus importantes. Car cette fois, une place en finale est en jeu – une opportunité rare, que chacun est déterminé à saisir.

wiwsport.com