Boniface Ndong vit une nouvelle expérience dans sa carrière professionnelle en NBA. Il est aujourd’hui dans le staff de Denver. Invité de l’émission NBA Extra (Beinsport), Boniface Ndong est revenu sur son intégration en NBA et sur ses objectifs futurs.

Denver dispute la finale NBA (2022-2023). Et les Nuggets sont à une victoire du sacre. Le club dirigé par Michael Malone a dominé la NBA cette saison grâce à un style européen. Pour réussir cette mission, les Nuggets sont partis chercher des profils en Europe. Boniface Ndong en fait partie. L’ancien joueur du Barça et des Clippers est dans le staff en tant qu’entraineur chargé des Play-développement. Mais avant d’en arriver là, l’ancien international sénégalais a commencé par la petite catégorie mais aussi par une expérience en tant qu’entraineur national du Sénégal. «Après ma carrière professionnelle en tant que joueur, je suis parti à Malaga pour m’intéresser un peu à la formation des jeunes. J’ai commencé à travailler avec les juniors. Ensuite l’entraineur de l’équipe première m’a proposé de venir travailler de temps à autre avec les grands et l’année suivante il m’a offert un contrat», explique Boniface Ndong.

Comment il a atterri en NBA ? Le sénégalais affirme que tout est allé vite. En effet lors d’un diner de fin de saison il reçoit un coup de fil. Il s’agissait du président de Denver qui cherchait un entraineur pour l’équipe de la Summer League. «J’ai tout de suite accepté l’offre. J’ai fait la summer league et ensuite j’ai rencontré l’entraineur principal (Michael Malone) qui m’a expliqué qu’ils cherchent quelqu’un comme moi. C’est de là que j’ai eu mon premier contrat en NBA », relate l’ancien international sénégalais. Il a ainsi saisi sa chance et n’a pas eu peur du challenge.

A Denver sa mission est précise. Boniface Ndong s’occupe du Play-development. «Moi je fais les play-development. C’est nous qui travaillons avec les joueurs sur le terrain tous les jours avant de faire les vidéos pour chaque joueur », dit-il. Cependant, Boniface Ndong affirme faire de temps à autre du scouting (mettre en place les tactiques d’attaques).

Le sénégalais connait son objectif pour la suite de sa carrière. Son but est d’arriver à un poste d’assistant. Il garde aussi dans un coin de sa tête l’ambition de devenir Head-coach (entraineur principal).

