Alors que la saison NBA touche à sa fin, Mouhamed Gueye, l’ailier sénégalais des Atlanta Hawks, se prépare à jouer un rôle clé dans le match décisif contre le Magic d’Orlando. En pleine ascension, il espère guider son équipe vers la « post-season » et représenter fièrement son pays sur la scène internationale.

À l’Est, les Atlanta Hawks se préparent à affronter le Magic d’Orlando dans un match décisif qui se déroulera dans la nuit de mardi à mercredi. L’enjeu est le ticket pour la « post-season ». Le gagnant s’assurera une place dans le play-in, tandis que le perdant devra se battre une dernière fois vendredi contre le vainqueur du duel entre les Chicago Bulls et les Miami Heat. Parmi les joueurs déterminés à marquer la différence, le Sénégalais Mouhamed Gueye, qui a été l’une des révélations de la saison, est plus que jamais prêt à briller sur la scène NBA.

La saison régulière 2023-2024 a été une révélation pour Gueye. Après une saison perturbée par des blessures au dos, le jeune joueur de 22 ans a pris son envol dans la NBA. Choisi en 39e position lors de la draft 2023 par les Charlotte Hornets, il a ensuite été transféré aux Hawks, où il a progressivement gagné du temps de jeu, profitant des absences de plusieurs joueurs blessés. Aujourd’hui, il fait partie intégrante de la rotation principale de l’équipe, un rôle qu’il prend à cœur. « Je me décris comme un joueur qui fait le travail de l’ombre et tout ce dont le coach a besoin. Prendre des rebonds, bloquer les gens. Je suis l’homme de l’ombre, comme on dit », confie-t-il sur RFI.

Son entraîneur, Quin Snyder, loue sa capacité à influencer le jeu de manière unique : « Il peut influencer le jeu de plusieurs façons qui sont chacune unique. C’est vrai pour beaucoup de joueurs, mais avec Mouhamed, cela se voit plus grâce à son envergure et sa taille. Je suis donc très content de sa progression », a-t-il déclaré. Arrivé aux États-Unis à seulement 16 ans, il n’a pas hésité à sacrifier la proximité avec sa famille pour poursuivre son rêve de jouer au plus haut niveau. Aujourd’hui, son objectif est plus ambitieux, représenter le Sénégal sur la scène internationale. « Ça représente tout, c’est pourquoi on est là. Inspirer la génération qui va venir et remporter des coupes pour notre pays », affirme Gueye, qui vise une participation à l’AfroBasket 2024 en Angola.

wiwsport.com