Baye Ndongo (22 ans, ailier fort/pivot) vient de boucler une saison époustouflante avec Georgia Tech, en National Collegiate Athletic Association (NCAA). À quelques mois de la Draft NBA 2025, faisons un tour sur les raisons pour lesquelles le jeune basketteur sénégalais, originaire de Mboro, constitue un réel prospect pour rejoindre une franchise de l’élite du basket mondial l’été prochain.

Cette saison 2024-2025, Baye Abdou Ndongo a démontré son talent avec des moyennes de 13,4 points, 8,9 rebonds, 1,6 passes décisives, 1,0 interception et 1,1 contre par match sur 34 matchs. Il a tiré à 53,5 % au tir et 35,0 % à trois points, montrant une efficacité notable. Dans la conférence ACC, il a brillé avec 14,4 points et 10,2 rebonds par match, ce qui lui a valu une place dans l’équipe All-ACC troisième équipe. On ne s’étonne pas de voir son coach Damon Stoudamire se montré dithyrambique à son sujet.

“ Baye est un ailier polyvalent et talentueux, capable de jouer aussi bien en périphérie que dos au panier. C’est un excellent rebondeur et un compétiteur acharné. Il est humble, appréciable et reconnaissant, des qualités auxquelles nous accordons une grande importance à Georgia Tech.

Il a également enregistré 13 doubles-doubles et a été particulièrement dominant lors du tournoi ACC, avec 15,5 points à 63,2 % au tir et 8,5 rebonds sur deux matchs. Ainsi, à quelques mois de la NBA Draft 2025, Ndongo est considéré comme un prospect prometteur. Selon le site spécialisé NBA Draft, il est classé 23e, ce qui le place en fin de premier tour. Cependant, d’autres sources le projettent en début de second tour.

Il faut dire que ses atouts incluent une envergure de 2,18 m, des aptitudes athlétiques de haut niveau et une défense polyvalente, le rendant attrayant pour les équipes NBA cherchant un pivot moderne. Il a participé au camp Elite de la NBA G League en mai 2024, ce qui a renforcé son exposition. Cependant, il doit encore améliorer son jeu offensif, notamment son tir et sa manipulation de balle, pour sécuriser une place en première ronde. « S’il développe un tir à 3 points fiable, il passera de “bon prospect’’ à « candidate sérieux pour le premier tour’’ », Jonathan Givony, ESPN Draft Expert.

Quelle franchise NBA pour Baye Ndongo ?

En tenant compte des besoins actuels des franchises NBA et des tendances des mocks drafts, voici quelques franchises qui pourraient être intéressées par le profil du Sénégalais :

Toronto Raptors (pick potentiel : 20-30)

Pourquoi ? Les Raptors construisent autour de Scottie Barnes et recherchent des joueurs polyvalents en défense. Ndongo pourrait être un complément idéal comme ailier fort énergique, capable de défendre plusieurs positions. Leur intérêt pour des profils athlétiques internationaux (comme Ndongo, sénégalais) est bien documenté.

Memphis Grizzlies (pick potentiel : 25-35)

Pourquoi ? Memphis aime les joueurs physiques et défensifs pour compléter Ja Morant et Desmond Bane. Avec Jaren Jackson Jr. comme pivot moderne, Ndongo pourrait être un ajout intéressant comme rebondeur et finisseur.

Oklahoma City Thunder (pick potentiel : 30-40)

Pourquoi ? OKC accumule les picks de draft et investit dans des joueurs à fort potentiel à développer. Ndongo, avec son athlétisme et sa défense, pourrait être un projet à long terme pour une équipe déjà jeune et talentueuse.

San Antonio Spurs (pick potentiel : 25-35)

Pourquoi ? Les Spurs, sous Gregg Popovich, ont une tradition de développement de joueurs internationaux (Ndongo est sénégalais) et cherchent à entourer Victor Wembanyama de joueurs complémentaires. Ndongo pourrait être un ailier fort énergique pour alléger Wembanyama défensivement.

Chicago Bulls (pick potentiel : 30-40)

Pourquoi ? Si les Bulls entrent en reconstruction (éventuels départs de DeMar DeRozan ou Zach LaVine), ils pourraient viser des joueurs comme Ndongo pour renforcer leur frontcourt. Son profil athlétique conviendrait à une équipe en transition.

wiwsport.com