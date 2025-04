Très attendu depuis plusieurs années, Georges Niang semble enfin prêt à enfiler le maillot des Lions du Sénégal. Dans une récente sortie relayée par Seneweb, l’ailier fort des Hawks d’Atlanta a exprimé, sans détour, sa fierté d’être sénégalais et son envie forte de représenter le pays de son père.

« Oui, j’adore être sénégalais. Maintenant que j’ai Mo [Mouhamed Gueye] dans l’équipe, j’en parle tout le temps. Mon père est né et a grandi là-bas, il m’a transmis la culture sénégalaise. J’y suis retourné plusieurs fois, et c’est un endroit incroyable avec des gens extraordinaires. Je suis vraiment très fier d’être sénégalais », a-t-il confié.

Maguette Georges Niang, né à Lawrence dans le Massachusetts, a pourtant déjà franchi plusieurs étapes dans son processus de naturalisation sportive. En décembre 2021, il obtenait officiellement son passeport sénégalais – une information confirmée par wiwsport.com – à l’issue d’une visite de son père Sidy Niang à la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB). À l’époque, son intégration à la sélection semblait imminente.

« Oui, j’ai le passeport sénégalais. J’espère pouvoir régler cela cet été et jouer avec le Sénégal. Ce serait un honneur de jouer avec eux », a-t-il déclaré récemment.

Pourtant, depuis cette annonce, Niang n’a toujours pas été aligné avec l’équipe nationale. Un point que le président de la FSBB, Babacar Ndiaye, avait tenu à clarifier en mars 2024 dans un entretien accordé à wiwsport. « Georges Niang avait manifesté sa volonté de venir. On lui avait même trouvé un passeport sénégalais et la carte d’identité. C’est un problème de calendrier et de disponibilité. En tout cas, il a manifesté sa volonté pour venir et InshaAllah, il répondra à la prochaine convocation. »

Avec la 31e édition de l’Afrobasket qui se tiendra du 12 au 24 août 2025 en Angola, l’espoir est grand de voir enfin Georges Niang intégrer l’effectif des Lions. Le Sénégal, sacré pour la dernière fois en 1997, rêve d’un nouveau titre continental. En 2021, l’équipe avait terminé à la 3e place, au pied du podium tout comme en 2017. L’arrivée d’un joueur du calibre de Niang pourrait bien être l’étincelle qu’attend la sélection nationale pour renouer avec la gloire.

