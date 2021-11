La Fédération Sénégalaise de Basket-ball a reçu une bonne nouvelle sur l’ailier fort des Sixers. Georges Niang va rejoindre les Lions en juillet prochain selon son père.

Très attendu par le public sénégalais qui suit ses performances avec Philadelphie où il évolue cette saison, Georges Niang fera ses débuts bientôt avec l’équipe nationale du Sénégal. Son père, Sidy Niang, un ancien athlète sénégalais, à rendu visite à la fédération sénégalaise de Basket a appris wiwsport.com

Il a offert un maillot du numéro 20 des Sixers au président de la fédération de basket Me Babacar Ndiaye. M Niang a réaffirmé la décision de Georges Niang à porter le maillot national des Lions, au mois de juillet lors des qualifications de la coupe du monde 2023.

Ce qui est une bonne nouvelle pour le groupe de Boniface Ndong. Le sélectionneur l’avait convoqué pour l’Afrobasket Kigali 2021. Mais sans club à l’époque, le joueur ne pouvait répondre favorablement. Le Sénégal pourra compter sur un ailier fort aux qualités techniques appréciées dans le meilleur championnat de basket au monde. Surnommé le couteau suisse, il est très adroit pour les tirs primés.

Toutefois, il faut noter qu’il ne sera disponible que pour les dernières fenêtres. Notons que les qualifications pour la Coupe du monde 2023 dans la zone Afrique vont démarrer dans deux jours pour les groupes A et C. Logé dans le groupe D avec le Kenya, l’Egypte et la RD Congo, le Sénégal fera ses débuts en février.

Voici les dates des fenêtres de qualification

1ere fenêtre: Novembre 22 – 30, 2021

2e fenêtre: Février 21 – March 1, 2022

3e fenêtre: Juin 27 – July 5, 2022

4e fenêtre : Aout 22 – 30, 2022

5e fenêtre: Novembre 7 – 15, 2022

6e fenêtre: Février 20 – 28, 2023

