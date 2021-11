Très attendu par le public sénégalais qui suit ses performances avec Philadelphie où il évolue cette saison, Georges Niang fera ses débuts bientôt avec l’équipe nationale du Sénégal. Son père, Sidy Niang, un ancien athlète sénégalais, à rendu visite à la fédération sénégalaise de Basket a appris wiwsport.com.

« George Niang a toujours manifesté sa volonté de venir jouer pour le Sénégal. Il nous a même transmis tous les documents pour lui trouver une Carte d’identité nationale et un certificat de nationalité. Au moment où je vous parle, il a ces deux documents et il lui reste maintenant un passeport qu’il doit aller chercher au Consul du Sénégal à New York.

Les dispositions sont prises pour qu’il puisse avoir son passeport en décembre lorsqu’il va se déplacer avec sa franchise Philadelphie à New York. Boniface Ndong m’a dit qu’ils se sont vus lors du match Philadelphie- Denver et George Niang a réitéré sa volonté de venir pour les fenêtres de juillet et août parce que, pour la fenêtre de février, les joueurs de NBA ne seront pas libérés », explique le président de la Fédération , Babacar Ndiaye dans les colonnes de l’Observateur.

