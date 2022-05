PUBLICITÉ

Ils ont fortement contribué aux bons résultats de leurs clubs cette semaine. De la défense à l’attaque, les 11 joueurs retenus par la rédaction de wiwsport ont été solides à leurs postes.

Seny Dieng a réussi un retour triomphant en club ce week-end avec une 9e clean sheet. Les Queens Park Rangers se sont imposés devant Swansea (1-0). Il était resté 11 matchs sans jouer en raison d’une blessure. QPR qui a eu d’énormes difficultés entre-temps s’est contenté de se maintenir en Championship. Le portier de 26 ans a remis son club sur les rails de la victoire après deux défaites d’affilée.

Naples a obtenu une précieuse victoire samedi qui conforte sa 3e place au classement de la Serie A. Solides à son poste, le défenseur central Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont battu Torino sans encaisser de but (1-0). Jamais remplaçant depuis le début de la saison, Koulibaly jouait son 25e match de la saison.

Naby Sarr fera partie des 3 Sénégalais en lice pour les play-offs en Championship. Huddersfield avec Naby Sarr titulaire, qui a pris part à toute la rencontre, s’est défait de Bristol City (2-0). Le défenseur central qui dispute les derniers mois de son contrat dans ce club d’anglais totalise 18 matchs disputés et 3 buts inscrits cette saison.

Match nul mais sans danger pour Gaziantep FK qui a partagé les points avec Kayserispor vendredi passé (1-1). Le club de Papy Djilabodji titularisé lors de ce duel est encore à 7 points d’écart de la zone de relégation. Le défenseur de 33 ans fait partie des joueurs les plus utilisés, il disputait son 30e match en 36 rencontres possibles en SuperLig.

C’est la même remarque pour Moustapha Name retenu aussi par une bonne prestation lors de la victoire du Paris FC face à Amiens samedi passé. Le milieu de terrain qui réussit sans doute la plus belle saison de sa carrière a encore été décisif sur la victoire de son club avec une passe. Avec 3 buts et 3 passes décisives, Name s’est distingué lors des 6 derniers matchs du club parisien.

Le FC Metz a renoué avec le succès hier. Les Messins ont renversé l’Olympique Lyonnais (3-2). Pape Matar Sarr qui n’a pu terminer la partie (sorti sur blessure) a servi une passe décisive sur le deuxième but.

En Espagne, Youssouf Sabaly qui a disputé deux matchs cette semaine avec le Real Betis est retenu dans l’équipe type. Si son club a fait match nul face à Getafe lundi (0-0), il s’est incliné face au Barcelone samedi (2-1). La prestation du latéral droit qui enchaînait ainsi sa troisième d’affilée en championnat a été saluée par les observateurs du football espagnol notamment le Real Betis.

En deuxième division turque, Amadou Ciss a trouvé le chemin des filets permettant ainsi à son équipe Adanaspor d’égaliser face à Istanbulspor (1-1). L’attaquant marquait ainsi son 5e but de la saison.

S’il n’a pas fait trembler les filets en Premier League, Sadio Mané qui ne reste plus une semaine sans marquer de but, a mis fin au débat face au Villarreal, en demi-finale de la ligue des champions. Il a inscrit le 3e but des Reds, donnant ainsi la victoire à son club (3-2).

Il est réclamé en équipe nationale ! Les statistiques parlent pour lui en ce moment. Iliman Ndiaye a inscrit 3 buts en 3 matchs consécutifs en Championship. L’attaquant positionné en pointe a été déterminant sur la qualification de son équipe en play-off. Samedi passé, Sheffield United a infligé une lourde défaite au leader (4-0). Ndiaye s’est illustré avec un but et une passe décisive.

De superbes buts, il sait en marquer. Bamba Dieng a encore régalé avec sa maîtrise des gestes acrobatiques. Hier, face au Lorient, il a montré la voie du succès à ses coéquipiers en ouvrant le score avant la pause. En plus de délivrer une passe décisive avant de quitter les siens à cause d’une blessure. Cette saison, l’attaquant de 22 ans compte 7 buts et 3 passes décisives en 24 matchs disputés.

