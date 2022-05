PUBLICITÉ

Sheffield United et Queens Park Rangers ont décroché de belles victoires durant la 46e journée de la deuxième division anglaise. Seny Dieng et Ilimane Ndiaye ont été récompensés. Ils sont retenus dans l’équipe-type SkyBetChampionship.

Face au leader au classement, les Blades n’ont pas tremblé et ont remporté une large victoire devant Fulham (4-0). Aligné sur la pointe de l’attaque, Ilimane Ndiaye a inscrit un but et délivré une passe décisive avant d’être remplacé sous les applaudissements des spectateurs du stade Bramall Lane. Une précieuse victoire qui sécurise la qualification de Sheffield United aux playoffs.

"The top 6 beckons!" Iliman Ndiaye strikes vs Fulham for United's second! 🌪 pic.twitter.com/eitEboQnWB — Sheffield United (@SheffieldUnited) May 8, 2022

PUBLICITÉ

De l’autre côté de l’Angleterre, dans le Sud, Swansea s’est incliné devant les Queens Park Rangers sur la plus petite des marques. Un bon résultat pour les Rangers qui ont enchaîné deux défaites de suite. La bonne nouvelle pour Mark Warburton et ses hommes est sans doute le retour du gardien numéro 1 Seny Dieng. Longtemps absent en raison d’une blessure (11 matchs), il a réussi hier son 9e clean sheet de la saison.

🦸‍♂️ 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘆 is back. And straight into the final @SkyBetChamp Team of the Week 👏#QPR | #SWAQPR pic.twitter.com/N6riPKSMR2 — QPR FC (@QPR) May 8, 2022

wiwsport.com