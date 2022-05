PUBLICITÉ

L’Amiens SC a disputé ce soir sa 37ème journée dans la deuxième division française de football, la Ligue 2 BKT. Une rencontre face au Paris FC du meilleur joueur du mois d’avril, Moustapha Name, qui s’est soldé sur une défaite de l’Amiens SC malgré le but de son attaquant sénégalais Aliou Badji.

Menés 0-2 après les buts de Samir Sophian Chergui (50′) sur passe décisive de Moustapha Name et Cyril Mandouki (71′), les Amiénois ont pu réduire le score grâce à leur meilleur buteur de la saison, Aliou Badji. L’attaquant sénégalais à trouver le chemin des filets à la 78ème minute, marquant ainsi sa 13ème réalisation de la saison en championnat. Une belle saison réalisée par Aliou Badji lui qui est à un but d’un record amiénois.

En effet, si le joueur de 24 réussi à inscrire un 14ème but lors de la prochaine et dernière journée, il égalera le record d’André Titi Buengo qui détient le meilleur total de buts inscrits par un joueur d’Amiens sur une saison de Ligue 2 depuis 2007-2008.

C'est terminé. Malgré un bonne réaction en fin de match nos amiénois n'auront pas été en mesure de revenir au score.#ASCPFC 1️⃣-2️⃣#FiersDetreAmienois ⚪️⚫️ pic.twitter.com/QatCddB3Sn — Amiens SC (@AmiensSC) May 7, 2022

