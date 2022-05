PUBLICITÉ

Bamba Dieng s’est offert une grande première malgré sa blessure face au FC Lorient, dimanche.

L’OM peut lui dire merci ! Le club de la cité phocéenne se déplaçait sur la pelouse du Moustoir ce dimanche après-midi dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. L’OM s’est assez largement imposé (3-0) grâce à des buts de Bamba Dieng, Mattéo Guendouzi et un Gerson magnifiquement servi par le champion d’Afrique.

Malgré sa blessure et celles de trois de ses coéquipiers, le Lion de la Teranga s’est offert une performance inédite sur la pelouse du FC Lorient. Auteur de sept buts et trois passes décisives en 24 rencontres de Ligue 1, c’est la première fois que Bamba Dieng marque et offre une passe décisive lors d’une seule et même rencontre.

𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗲 💪 Notre minot s'est illustré face à Lorient en étant à la fois buteur et passeur 🔵⚪️ #FCLOM

C'est notre 𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 👏🇸🇳 pic.twitter.com/VSNMWOOJhB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 8, 2022

Par Foot National