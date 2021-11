Après avoir enchainé deux matchs sans succès, les Hawks d’Atlanta se sont repris hier face aux Wizards (118-111). Gorgui Sy Dieng a disputé 10 minutes dans cette rencontre.

Les Hawks n’ont pas manqué l’occasion de marquer le coup à l’occasion de la venue des Wizards, l’une des équipes en forme sur ce début de saison à l’Est. Jusqu’au bout, Gorgui Dieng et ses partenaires ont su résister aux assauts de Bradley Beal et consorts, avec un tandem Young/Bogdanovic (26 et 16 points) qui aura été dans tous les bons coups.

Au retour des vestiaires, c’est Trae Young qui a repris les choses en main, délivrant un caviar pour le dunk de Clint Capela (16 points, 12 rebonds) avant de faire feu de loin puis de trouver Bogdan Bogdanovic pour un nouveau 3-points (75-60).

Mais Atlanta n’a pas craqué. Atlanta a ensuite fini le boulot depuis la ligne des lancer pour s’imposer 118-111. En dix minutes de jeu, Gorgui Dieng a assuré 5 rebonds dans le match et marqué deux points. Une relance réussie pour les Hawks.

wiwsport.com