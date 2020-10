Comme chaque week-end, la rédaction de wiwsport.com vous présente l’équipe type de la semaine des joueurs sénégalais les plus performants.

Dans les buts on retrouve Edouard Mendy. Le gardien sénégalais a été l’homme du match lors du nul de Chelsea contre le FC Séville (0-0) en Ligue des champions mardi. Ce week-end Mendy a sécurisé le point du match nul contre Manchester Utd grâce à ses parades (0-0). Franck Lampard a d’ailleurs exprimé toute sa satisfaction sur les prestations de son nouveau gardien n°1.







En défense on retrouve l’habituel Cheikhou Kouyaté qui a rassuré l’arrière garde de Crystal Palace lors de la victoire sur Fulham (2-1). A ses côtés, Youssouf Sabaly a été performant avec Bordeaux qui a battu Nîmes (2-0) et Ousseynou Ba excellent en Ligue des Champions lors de la victoire de l’Olympiacos sur l’Olymqique de Marseille plus tôt dans la semaine mardi (1-0).

Au milieu, le virevoltant Cheikh Sabaly auteur d’un doublé et d’une passe décisive a permis à Pau d’enregistrer sa première victoire de la saison. Tout comme Pape Kouly Diop le seul sénégalais évoluant en Liga espagnole auteur d’une passe décisive lors de la victoire de Eibar sur le FC Séville.

En attaque on retrouve l’incontournable Sadio Mané. Même s’il n’a pas marqué, l’enfant de Bambali a été impliqué sur tous les buts de Liverpool cette semaine. D’abord en Ligue des Champions avec la victoire des Reds sur l’Ajax (1-0) grâce à un but csc provoqué par Mané. Ensuite la victoire ce dimanche contre Sheffield (2-1) avec une passe décisive à Jota et une implication directe sur le but de Firmino. Sur l’aile droite se trouve Babacar Khouma, le nouveau joueur du leader de la Super Lig en Turque Alanyasor, auteur d’un magnifique coup franc en début de semaine contre Galatasaray et à nouveau buteur ce dimanche contre Karagümrük (2-0).

Papiss Cissé est également présent dans notre 11 de la semaine après sont premier but sous ses nouvelles couleurs et une passe décisive lors de la victoire de Fenerbahçe sur Trabzonspor. En pointe le duo composé de Habib Diallo buteur et passeur décisif lors de la victoire de Strasbourg sur Brest et Boulaye Dia auteur d’un triplé avec Reims victorieux de Montpellier. Un triplé historique car il devient le premier joueur du Stade de Reims à inscrire au moins 3 buts sur un même match de Ligue 1 depuis 1978 !

wiwsport.com