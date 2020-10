Invaincu depuis le mois décembre à domicile (14 matches), le club andalou a vu sa série stoppée par Eibar (0-1), ce samedi.

Pour cette rencontre, disputée à huis clos, Julen Lopetegui, privé de Koundé, malade, ainsi que de Jordan, suspendu, avait aussi choisi de faire souffler plusieurs de ses cadres, dont le gardien Bono, De Jong ou encore Ocampos. Si les deux derniers sont entrés en jeu en seconde période, cela n’a pas suffi aux Sévillans pour s’imposer, ni même pour arracher le match nul.







Car en première période, leurs adversaires basques avaient pris les devants, grâce à leur capitaine Kike Garcia, à la conclusion d’une belle action collective avec une passe décisive de Pape Kouly Diop (41e). À Séville, El Haddadi a été le joueur le plus dangereux (34e, 54e, 56e et 79e), En-Nesyri a aussi eu sa chance (50e), comme Fernandez (90e+2) et Ocampos dans le temps additionnel (90e+3). Mais peu inspiré, le dernier vainqueur de la Ligue Europa, qui reste sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues, ne méritait pas mieux.

Il voit Eibar, désormais onzième, le doubler au classement, et surtout le faire douter avant d’accueillir les Bretons, qui viendront sans complexe pour tenter de réussir le même exploit.

L’Equipe