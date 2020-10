Auteur d’un triplé ce dimanche contre Montpellier, Boulaye Dia est devenu le 1er joueur de Reims à inscrire 3+ buts lors d’un même match de Ligue 1 depuis Santiago Santamaria contre Troyes AF le 21 avril 1978. Historique !

Deux penalties inscrits et un but dans le jeu ont permis à Boulaye Dia de rentrer dans l’histoire du Stade de Reims et surtout de dominer Montpellier 4-0 sur cette 8e journée de Ligue 1.







L’attaquant international sénégalais remonte à la tête du classement de buteurs de la Ligue 1 avec 6 buts au compteur en compagnie de Kylian Mbappé du PSG et Ibrahima Niane du FC Metz.

#MHSCSDR (0-4) – BUT DE BOULAYE DIA !! Le triplé ! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/1YLFT4WyvJ — FOLLOWS Ligue1 (@FollowsLigue1) October 25, 2020

#MHSCSDR (2-0) – BUT DE BOULAYE DIA !! LE DOUBLÉ ! pic.twitter.com/NYImXeQrzB — FOLLOWS Ligue1 (@FollowsLigue1) October 25, 2020

#MHSCSDR (0-1) – BUT DE BOULAYE DIA !!! (P) Carton rouge pour Hilton! pic.twitter.com/5Dqjb2vAhw — FOLLOWS Ligue1 (@FollowsLigue1) October 25, 2020

wiwsport.com