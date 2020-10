Sauvé par Edouard Mendy, Chelsea a arraché un point sur la pelouse de Manchester United (0-0).

Il pleuvait des cordes… à défaut de buts, ce samedi à Old Trafford. Au terme d’une rencontre stérile entre Manchester United et Chelsea (0-0), deux enseignements ressortent : la grande performance d’Edouard Mendy, qui a sauvé les Blues du naufrage, et les débuts d’Edinson Cavani avec les Red Devils. Néanmoins, ce match nul n’arrange personne. Chelsea ne gagne toujours pas et prend provisoirement la sixième place (9 points). Deux points derrière, MU n’est que quinzième.







Chelsea peut tout de même s’estimer heureux de ne pas avoir perdu. Au milieu du déluge, Edouard Mendy a réalisé trois sublimes parades, devant Marcus Rashford (35e, 90e+1) et Juan Mata (41e). Deux folles envolées qui éclipseraient presque une passe ratée, proche de se transformer en but contre son camp (30e). Voilà pour les occasions franches. Les hommes de Frank Lampard n’ont jamais été dangereux.

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – La prestation XXL d'Edouard Mendy ! 😍 ➡️ Le portier sénégalais 🇸🇳 jouait son premier gros choc avec les Blues, et il s'est parfaitement illustré ! Il a notamment sorti un bel arrêt sur la frappe de Marcus Rashford, à la 91ème minute. pic.twitter.com/919CN8BVut — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 24, 2020

L’Equipe