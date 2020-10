Ce choc entre les deux cadors présumés du groupe E était en toc. Chelsea et le FC Séville se sont neutralisés ce mardi (0-0) au terme d’une rencontre très pauvre en occasions de but. A noter que le portier Sénégalais Edouard Mendy était titulaire dans le but des Blues et il a assuré durant toute la rencontre.

Dès le début de la rencontre, les deux derniers vainqueurs de la Ligue Europa ont montré qu’ils étaient prêts à porter le costume de favori de ce groupe E. Mais seulement défensivement. Ne voulant laisser aucune marge de manœuvre à leur concurrent direct pour cette entrée dans la compétition, Sévillans et Londoniens se sont appliqués à bien défendre avant de penser à ouvrir le score, comme pour se rassurer après un début de saison en dents de scie (deux victoires en cinq matches pour Chelsea, deux en quatre matches pour Séville).







Après ce long moment d’observation, les Espagnols ont décidé d’accélérer. Depuis le côté gauche, Suso a enroulé un coup franc pile sur la tête de Gudelj, au second poteau. Parfaitement placé, Edouard Mendy a rassuré Frank Lampard sur sa capacité à garder un but en Ligue des champions en réalisant une superbe parade de la main opposée malgré un petit rebond juste devant lui (19e). Un nouveau temps mort plus tard et ce fut au tour de Bounou de capter une frappe de Timo Werner depuis l’entrée de la surface (31e).

Globalement dominateurs, les Sévillans ont poussé avant la pause. Mais, pour son premier match européen en carrière, Edouard Mendy avait à coeur d’assumer son statut de titulaire et l’a montré en se couchant parfaitement sur sa gauche pour capter une puissante frappe de Lucas Ocampos (45e) et laisser les Blues dans le match au moment de rentrer aux vestiaires.

Sans saveur ni vainqueur

Au lieu de prendre des risques pour tenter de remporter les trois premiers points de leur épopée européenne en confirmant leur domination en première période, les Sévillans ont semblé se satisfaire de ce terne 0-0. Tout le contraire des Blues : d’une tête rageuse, Kurt Zouma a mis Bounou à contribution (48e) avant que Timo Werner ne prenne sa chance des 25 mètres (56e) et que Ben Chilwell ne manque son face à face (59e).

Alors que l’on pouvait logiquement croire que cette rencontre opposant deux challengers crédibles était définitivement lancée, il n’en a rien été. Les protégés de Julen Lopetegui et Frank Lampard ont arrêté de jouer, ne se procurant plus la moindre occasion franche. Comme si ne pas perdre face à son concurrent direct suffirait pour apeurer le Stade Rennais et le FK Krasnodar, qui, eux, auront tout à gagner lors de la prochaine journée.

Wiwsport.com avec Eurosport