Ce soir, Liverpool a signé sa première victoire en Ligue des Champion face à Ajax. Un but de Nicolás Tagliafico contre son camp en première période provoqué par l’actuel homme fort des champions d’Angleterres en titre, Sadio Mané. Cette victoire a permis aux hommes de Klopp de se positionner à la deuxième place de la poule D derrière Atlanta, vainqueur de son match face Midtjylland (0-4).

YES, REDS! 🔴

We start our @ChampionsLeague campaign with a win 👊 #UCL

— Liverpool FC (@LFC) October 21, 2020