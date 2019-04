Onze buts ont été marqués ce weekend par les Lions et deux passes décisives à travers les championnats étrangers. Qu’il s’agisse du triplé de Mbaye Diagne en passant par le doublé de Moussa Konaté, les internationaux sénégalais se sont illustrés.

En Süper Ligue Turque, trois Lions se sont mis en exergue lors de ce weekend. Il s’agit de Souleymane Doukara, buteur malheureux avec Antalyaspor, défait 4 buts à 1 par Trabzonspor vendredi dernier. L’attaquant sénégalais inscrit par cette occasion sa 10e réalisation de la saison. Papiss Demba Cissé, du côté d’Alanyaspor, a été l’unique buteur de la rencontre qui opposait son équipe à Bursaspor, l’équipe de Stéphane Badji, d’Henry Saivet et de Diafra Sakho. Papiss Cissé inscrit ainsi son 13e but de la saison et devient ainsi le deuxième meilleur buteur du championnat turc. Enfin Mbaye Diagne a réussi son premier festival avec Galatasaray en inscrivant un triplé. L’ancien attaquant de Kasimpasa, avec désormais 26 buts et meilleur buteur de loin de la Süper Ligue, a marqué sur deux penaltys et un but inscrit avec beaucoup de réussite.

En Ligue 1 Française, Moussa Konaté est le grand bonhomme du weekend avec son doublé face à Saint-Etienne. Dans une lutte très âpre pour le maintien, Moussa Konaté est en train de réussir le statut de buteur des Amiénois en cette fin de saison. L’attaquant des lions, présent dans l’équipe type du weekend de Ligue 1, porte son compteur à 7 réalisations. A Rennes, Mbaye Niang a été décisif dans deux des trois buts du Stade Rennais face à Angers (3-3). A l’instar de sa forme actuelle, l’attaquant des Lions a contribué au nul de l’équipe de Julien Stéphane. Dans leur face-à-face avec Lille, Edouard Mendy et Reims ont fait une bonne prestation pour arracher le point du nul (1-1). Sada Thioub a délivré lui aussi une passe décisive lors de leur victoire (2-0) sur le Stade Malherbe de Caen de son compatriote Adama Mbengue.

En Espagne, on notera les buts de Moussa Wagué avec le Barça B et le troisième but de la saison d’Ibrahima Baldé avec le Real Oviedo.

En Premier League, Liverpool est sorti vainqueur de Southampton sur le score de 3 buts à 1, mais sans un but ni une passe décisive de Sadio Mané. L’attaquant et capitaine des Lions est resté muet tout au long de la rencontre contrairement à son coéquipier Égyptien, Mo Salah, buteur. Sadio Mané est resté sur ses 17 réalisations et sa seule passe décisive. Du côté d’Everton, Gana Guèye a été fulgurant pour le succès des Toffees sur les Gunners d’Arsenal (1-0).

Voici l’équipe type de la rédaction wiwsport.com au regard des performances de Lions lors de ce weekend, avec Mbaye Diagne en pointe, Konaté sur l’aile droite et Mbaye Niang au côté gauche de l’attaque. Sadio Mané partage le milieu avec Gana Guèye et Sada Thioub. En défense, on a la charnière centrale composée par Koulibaly et Pape Abou Cissé vainqueur du Panetolikos (0-5). Sabaly vainqueur face à l’OM (2-0) occupe le poste d’arrière gauche et Moussa Wagué côté droit.

wiwsport.com