A l’occasion de la 31e journée de la ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait sur la pelouse du Jean Bouin, pour affronter le SCO Angers.

Dans une rencontre plutôt équilibrée, les Bretons avaient d’abord ouvert le score par le biais de Hatem Ben Arfa, pour mener jusqu’au terme de la première mi-temps. Mais dès l’entame du second acte, les Angevins vont sonner le réveil (47′) pour ensuite mener au score (52′).

Sept minutes plus tard, Mbaye Niang va signer le but égalisateur pour les Bretons qui finiront par le partage des points (3-3). Comme souvent ces derniers temps, Niang est buteur et plus décisif que son compatriote sénégalais, Ismaïla Sarr, resté muet ces dernières journées.

