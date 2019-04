Lors de cette 32e journée du championnat d’Angleterre, la bande à Sadio Mané a repris la tête de la Premier League grâce à leur succès ce vendredi, sur le terrain de Southampton (3-1). Liverpool repasse ainsi devant City avec deux longueurs d’avance et Mané a été muet ce soir.

Sans titre en Premier League depuis 29 ans, les joueurs de Liverpool comptent bien mettre un terme à cette anomalie de l’histoire cette année. Déterminés, les Reds sont allés s’imposer sur le terrain de Southampton (3-1). On semblait se diriger vers un match nul lorsque Mohamed Salah traversait plus d’une moitié de terrain, pratiquement depuis le rond central, pour venir tromper Gunn, le gardien des Saints, d’un plat du pied croisé (80e). Un but magnifique, six minutes plus tard, Henderson, tout juste entré en jeu, parachevait le succès des Reds qui revenaient de très très loin.

Sadio Mané n’a pas été décisif face à son ancien club par contre son coéquipier, Sallah, qui n’avait plus marqué depuis huit matches, permet aux Reds de l’emporter. L’égyptien devance Mané d’un but avec 18 réalisations désormais.

wiwsport.com