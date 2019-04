Alanyaspor recevait ce samedi, Bursaspor pour le compte de la 27e journée de championnat. Et devant ses compatriotes et adversaires du jour, que sont Henri Saivet, Stéphane Badji et Diafra Sakho, Papiss Cissé a ouvert le score à la 72′ minute de jeu.

Papiss Cissé est désormais à 13 unités dans son compteur buts. L’attaquant sénégalais, évoluant à Alanyaspor, est en train de s’imposer dans la classe des goléadors du championnat Turc. S’il est encore loin des 21 buts de Mbaye Diagne, l’ancien joueur de Newcastle est dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat et compte y demeurer.

Si cette performance délivrée à Alanyaspor par Papiss Cissé, maintient les espoirs du club pour les objectifs de la saison (qualification européenne), Bursaspor sombre et se rapproche de plus en plus de la zone rouge. Sacré Cissé, il aura plus pesé que ses trois adversaires Lions.

GOL! Papiss Cisse 72’ (Asist: Lucas Villafanez) | Aytemiz Alanyaspor 1-0 Bursaspor pic.twitter.com/yZ2Q6CK3eD — Spor Toto Süper Lig (@STSLigNet) April 6, 2019

