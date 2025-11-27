Superbe performance de Strasbourg et des partenaires de Mamadou Sarr. À la Meinau, la Racing a fait une belle impression en remportant un choc mal embarqué contre Crystal Palace (2-1), ce jeudi soir, lors de la 4e journée de la Ligue Conférence. Les Alsaciens grimpent sur le podium, alors que les Anglais sont bloqués à la 18e place.

Une belle soirée de coupe d’Europe à Strasbourg. Très belle même. Menés 0-1 après un peu plus d’une demi-heure de jeu, suite à l’ouverture du score de Tyrick Mitchell (35e), les coéquipiers de Mamadou Sarr ont finalement pris le meilleur sur ceux d’Ismaïla Sarr et Crystal Palace (2-1) ce jeudi, dans leur chaudron de la Meinau, pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa Conférence.

Des buts du capitaine et attaquant néerlandais Emmanuel Emegha (53e) et Samir El Mourabet (77e) ont permis au Racing de s’offrir le scalp de son adversaire anglais. Tenants de la FA Cup, les Eagles occupent la cinquième place au classement de Premier League. Un succès de prestige pour les joueurs de Liam Rosenior, deuxième au classement de la C4 avec le même nombre de points (10) que le leader, les Turcs de Samsunspor, devant à la différence de buts (+7 contre +3). Crystal Palace est 18e avec 6 points.

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