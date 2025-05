En plus du titre de champion, Edouard Mendy a également remporté le trophée honorifique du meilleur gardien de la saison en Ligue des Champions d’Asie.

Un bonheur n’arrive jamais seul. Auteur de performances remarquables depuis le début de cette saison, tant en Championnat qu’en Ligue des Champions d’Asie, Edouard Mendy vient de remporter la prestigieuse C1 asiatique avec Al-Ahli, vainqueur 2-0 samedi du Kawasaki Frontale. Cerise sur le gâteau, le portier sénégalais de 33 ans a été élu meilleur gardien de but de la saison en Ligue des Champions.

S’il a eu très peu de travail à faire dans cette finale comme lors de la demi-finale contre Al-Hilal, Mendy a été très déterminant contre Buriram United en quarts, mais surtout durant la phase de ligue. Cette distinction, célébrée avec ses tous ses partenaires, lui rappellera sans doute ses très beaux jours avec Chelsea, quand il gagnait la Ligue des Champions, en 2021, et le Trophée The Best FIFA, en 2022.

🚨🚨 | لحظة اعلان حصول السوبر ادوارد ميندي على افضل حارس في بطولة اسيا 2025 💚😍 pic.twitter.com/IyWlcPRTFp — ملوك الاهلي | KingsAFC (@KngsAFC) May 3, 2025

