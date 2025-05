Al-Ahli a remporté, pour la première fois de son histoire, la Ligue des Champions d’Asie samedi au terme d’une finale maîtrisée face au Kawasaki Frontale (2-0). Un magnifique trophée pour le portier sénégalais Edouard Mendy, titulaire lors de cette rencontre.

Magnifique Al-Ahli. Pour la première fois de son histoire, le club saoudien, entraîné par le jeune technicien allemand de 36 ans, Mathias Jaissle, arrivé sur le banc il y a un peu moins de deux ans, a été sacré champion d’Asie, samedi. Le nonuple champion national a remporté l’AFC Champions League Elite (équivalent de la C1 en Europe) face aux Japonais du Kawasaki Frontale (2-0) dans une finale parfaitement maîtrisée.

Al-Ahli succède au palmarès au club émirati d’Al-Ain FC et devient la troisième équipe d’Arabie saoudite à remporter ce trophée, après le recordman Al-Hilal et ses quatre titres et Al-Ittihad, vainqueur de la compétition à deux reprises. Emmené par ses cadres, Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino ou encore Ivan Toney, le Club Royal a su maîtriser une formation qui a réussi l’exploit d’éliminer Al-Nassr en demies.

Mendy dans l’histoire

Dans un Stade Roi-Abdallah totalement acquis à leur cause, les joueurs d’Al-Ahli ont ouvert le score à la 35e grâce à Wanderson Galeno. Le milieu brésilien a débloqué la situation sur une merveille d’enroulé. Quelques minutes plus tard, Franck Kessié, d’une tête après un service de Firmino, doublait la mise (42e). Comme contre Al-Hilal en demi-finales, Edouard Mendy a vécu une soirée tranquille face à une équipe qui n’a cadré aucun tir.

Arrivé en Arabie saoudite il y a deux ans, le portier sénégalais remporte son premier trophée avec sa nouvelle formation. Et c’est un titre très symbolique. Vainqueur de la Ligue européenne des Champions avec Chelsea il y quatre ans, en mai 2021, le champion d’Afrique 2022, au même titre que ses coéquipiers Roberto Firmino et Riyad Mahrez, devient le premier footballeur de l’histoire à avoir gagné la C1 et son équivalent en Asie.

🏆 EDOUARD MENDY CHAMPION D’ASIE ! 👏🏻🦁

🧤🇸🇳 Le Lion remporte la Ligue des Champions asiatique avec Al-Ahli (2-0 vs Kawasaki).

⭐️ Avec Mahrez & Firmino, il devient le premier à gagner la C1 en Europe et en Asie !#wiwsport #EdouardMendy pic.twitter.com/RQsxrQHIN5 — wiwsport (@wiwsport) May 3, 2025

wiwsport.com