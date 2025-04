À trois mois de l’Afrobasket, l’Equipe Nationale du Sénégal connaît désormais ses adversaires. Les Lionnes d’Otis Hughley Jr. auront un groupe abordable avec l’Ouganda et la Guinée. La compétition sera organisée en Côte d’Ivoire. Elle se déroulera du 26 juillet au 3 août à Abidjan.

AfroBasket 2025 (25 juillet – 3 août 🇨🇮) Les Lionnes tombent dans le Groupe C !

Objectif : reprendre le trône ! On y croit ? Que pensez-vous de nos adversaires ? #wiwsport #AfroBasket #TeamSénégal #Lionnes pic.twitter.com/v8nrnnvVTt — wiwsport (@wiwsport) April 23, 2025

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal affrontera des adversaires plutôt à sa portée lors de la phase de groupes de l’AfroBasket Féminin 2025, dont le tirage au sort a eu lieu mercredi soir. Logées dans la poule C, elle jouera contre l’Ouganda et la Guinée. La compétition, organisée pour la toute première fois en Côte d’Ivoire, se déroulera du 26 juillet au 3 août, avec une phase finale entièrement prévue au Palais des Sports de Treichville, à Abidjan.

Les Lionnes, recordwomen mais battues lors de trois des quatre dernières finales de l’AfroBasket, auront l’occasion de décrocher un douzième sacre continental, le premier depuis 2015. Dans la poule A, le pays hôte ivoirien aura fort à faire contre l’Angola et l’Egypte. Le Mali, le Cameroun et le Soudan du Sud composent le groupe B. Le Nigeria, quadruple tenant du titre, loge dans la poule D en compagnie du Mozambique et du Rwanda.

wiwsport.com