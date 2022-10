Après trois défaites d’entrée, Philadelphie qui fait partie des favoris dans cette conférence Est a enfin décroché sa première victoire de la saison. Pour son 4e match, les Sixers recevaient les Pacers de l’Indiana qu’ils ont battu (120-106).

C’était une sortie parfaite pour James Harden (29 points, 9 rebonds, 11 passes décisives) et ses coéquipiers qui ont dominé durant toute la partie, réussissant un écart de 20 points durant le 3e quart temps. Les Sixers ont fait le job durant la première période et ne se sont pas faits renverser lors de la deuxième partie de ce match joué cette nuit ( 33-23; 31-23; 26-30; 30-30).

Contrairement aux autres matchs, le banc a apporté 36 points. L’ailier fort Georges Niang est monté en puissance avec 13 points inscrits, 2 passes décisives et un rebond en 21 minutes disputées. A la fin du match, il s’est prononcé sur la productivité du banc. «Nous essayons toujours de nous comprendre et de déterminer les endroits où les gars aiment être et l’espacement dont nous avons besoin pour être le plus efficace possible. Ça va être un processus, mais je pense qu’aujourd’hui était un pas dans la bonne direction. »

C’était le dernier match à domicile avant d’entamer un voyage de 4 matchs. Prochain rdv est prévu demain chez les Raptors de Toronto.

James Harden feeds Georges Niang with a behind the back no look pass to get the open three pointer pic.twitter.com/Jvehd6kNKo — hoops bot (@hoops_bot) October 24, 2022

wiwsport.com