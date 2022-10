C’est une belle opération pour San Antonio qui enchaîne une deuxième victoire consécutive. Devant Philadelphie (114-105) qui recevait ce match hier, Gorgui Dieng et Georges Niang se sont opposés cette nuit.

Battu d’entrée par les Hornets, les Spurs se sont relancés avec une victoire face aux Pacers (137-134) vendredi et ont enchaîné cette nuit devant les Sixers. Dominé lors du premier quart temps (25-19), San Antonio a renversé la vapeur lors du second quart temps (35-26). A 20 points et plus, Vassell et Johnson vont rester d’attaque durant la deuxième période que San Antonio va aussi dominer (31-26 ; 29-28). Gorgui Sy Dieng qui enregistrait son 2e match joué est le meilleur passeur des Spurs et le deuxième de la partie. En 13 minutes joués, il compte 2 points, 5 passes décisives et 1 rebond.

En face, Georges Niang compte 8 points en 15 minutes jouées. Le Camerounais Joël Embid a encore sorti un gros match (40 points -13 rebonds en 36 minutes) mais c’était insuffisant lorsque seulement 4 joueurs ont deux chiffres sur leurs compteur. Il faudra encore revisiter des choses pour les Sixers qui peine à décrocher la première victoire de la saison avec trois défaites en autant de sorties.

Prochains matchs, mardi et jeudi pour San Antonio qui jouera une double confrontation contre une ancienne franchise de Gorgui Dieng, Timberwolves. Les Sixers vont retrouver les Pacers de l’Indiana demain.



wiwsport.com