Les Lionceaux qui ont pour objectif de disputer et de gagner la finale devront battre d’abord l’Angola.

Les deux équipes vont disputer le dernier match des quarts de finale ce jeudi à 14h30. Le Sénégal est resté invincible durant la phase des groupes avec 3 victoires en autant de sorties. Alors que l’Angola comptait deux victoires et deux défaites. Les poulains de Sir Parfait Adjuvon veulent garder leur invincibilité.

Le Sénégal pourra toujours miser sur son duo de feu Mohamed Faye et Ousmane Ndiaye pour dominer les matchs. Ces deux joueurs ont survolé la phase des poules. En plus d’eux, le sélectionneur dispose aussi d’autres profils « parfaits » pour venir à bout de l’Angola battu par la Guinée et le Mali lors du précédent tour.

Algérie et Egypte joueront un peu plus tôt, 12H00 Gmt. On connaîtra le tableau des demi-finales à la fin de cette journée. Le Mali et le Madagascar sont déjà qualifiés, ils ont respectivement éliminé le Bénin et la Guinée.

Notons qu’en cas de victoire, le Sénégal jouera le vainqueur du match Algérie vs Egypte.

wiwsport.com