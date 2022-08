Mohamed Faye est le capitaine des Lionceaux à l’AfroBasket U18 qui se déroule actuellement à Antananarivo. Il fait parler de lui avec ses bonnes prestations dont il parle avec beaucoup d’humilité dans l’interview accordée à wiwsport. Le trophée pour le Sénégal et la NBA pour lui, le spécialiste des double-double se confesse. Le Sénégal est invincible en phase de poule, quelle est la force de l’équipe? Si nous sommes en quart de finale c’est grâce à notre combativité et agressivité durant les matchs. On respecte l’esprit de l’équipe et les consignes du coach. Tout ce qui fait l’identité de jeu du Sénégal et on veut continuer sur cette lancée.

Quel est votre bilan à mi-parcours ?

On tire un bilan positif de la phase des poules parce qu’on a atteint notre objectif qui est de terminer à la première place du groupe A et on a fait carton plein.

Que pensez-vous de l’Angola ?

On jouera contre l’Angola qui est une grande équipe de basket. Nous sommes conscients de leur statut et de l’enjeu du match qui est à élimination directe. Mais j’ai confiance en mes coéquipiers.

On vous surnomme le spécialiste du double-double. Qu’est ce que cela vous fait ?

Je ne suis pas surpris de faire des double-double. Je joue comme pivot donc je suis obligé d’aller vers les rebonds. C’est un facteur clé pour gagner un match dont je suis vraiment conscient et j’essaie toujours d’en tirer profit. Puis, le scoring vient avec le jeu. Sans mes coéquipiers, ce ne serait pas possible pour moi de réussir trois bons matchs. A chaque que je suis sur le terrain, je ferais de mon mieux, me donner à fond pour aider à gagner.

Jusqu’où peut-on attendre le Sénégal ?

Notre objectif est de gagner la coupe parce que nous avons une bonne équipe et nous sommes capables de le faire. Certes, on n’a pas l’expérience mais nous avons nos capacités.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

J’ai commencé à jouer au basket en 2019. J’étais dans un centre GBA Academy à Dakar où j’ai reçu ma formation. Après une année, j’ai rejoint la Jeanne d’Arc où j’ai joué l’année passée en Championnat et Coupe du Sénégal. Cette saison même j’ai démarré la saison là-bas, avant de rejoindre l’Italie avec mon actuel club Pallacanestro Reggiana (sélection U19).

Avec le basket, de quoi rêvez-vous la nuit ?

C’est de rejoindre la NBA. C’est un rêve que je peux réaliser avec mes performances.

Qui est Mohamed Faye ?

Je suis quelqu’un qui essaie toujours de garder mon humilité parce que je viens d’une famille modeste à qui je tiens beaucoup. J’aime vraiment prendre soin de mes proches. Et j’essaie toujours d’être discret. Je n’aime pas beaucoup les réseaux sociaux.

Qui vous inspire ? Votre idole ?

Ma mère m’inspire beaucoup. Elle a tout fait pour que je sois dans de bonnes conditions de vie, pour que je réussisse dans ma vie. C’est un modèle pour moi. Sur le plan sportif, j’hésite entre Lebron James et Giánnis Antetokoúnmpo. Mais plus Giannis, surtout à travers son histoire, il a eu un passé difficile et s’est battu pour en arriver là.

wiwsport.com (NAF)