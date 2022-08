Finaliste lors de la précédente édition, le Sénégal ne sera même pas sur le podium pour l’édition 2022. Les Lionceaux sont éliminés en quart de finale !

C’est une grosse surprise pour ce Championnat d’Afrique U18 2022. Le Sénégal a perdu le dernier match de quart de finale face à l’Angola qui a sorti le grand jeu devant les Lionceaux dés l’entame du match.

Les protégés d’Apolinario Paquete ont montré leurs ambitions depuis le début du match avec un premier quart temps de feu (29-13). Un début de match difficile pour les Lionceaux qui n’ont pas trouvé l’adresse contrairement à leurs adversaires qui prennent le large avec 5 tirs primés réussis sur 8 tentatives. Ousmane Ndiaye (19 points – 11 rebonds) et ses coéquipiers vont se rebiffer pour le 2e round qu’ils remportent mais sans faire peur à la bande de Marcelo Joao (22 points). A la pause, l’Angola était toujours devant (53-44).

Parfait Adjivon et ses poulains vont retrouver une meilleur jeu défensive pour arrêter l’Angola. Mais sur le coté offensif, l’adresse n’est pas au rendez-vous. Habitué à régaler avec de grosses stats, Mohamed Ndiaye avec 11 points seulement et 12 rebonds. Le Sénégal réduit l’écart mais court toujours derrière l’Angola (63-58). Que des sueurs froides pour l’équipe angolaise lors du dernier round. Dans une volonté de survivre dans cette compétition, les Lionceaux ont joué le tout pour le tout. Un réveil bien tardif si on voit l’engagement des juniors angolais depuis le début du match. A 41 secondes de la fin, sur 3 lancers francs réussis, Ousmane Ndiaye rapprochait le Sénégal à 1 point d’écart mais il y’avait Marcelo Joao en face et il était décidé à briser le rêve sénégalais. Un panier à 2 points réussi et le Sénégal est éliminé malgré la tentative de tir primé de Samba Cissé et Seydina Limamoulaye Faye ratés.

C’est finalement l’Angola qui rejoint le Mali, le Madagascar et l’Egypte en demi-finale. Le tombeur du Sénégal fera face à l’équipe maghrébine. Les matchs de qualification pour la finale se joueront demain. Le Sénégal jouera un dernier match de classement avant de rentrer.

