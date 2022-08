Les Lionceaux ont reçu deux sur deux, malgré quelques doutes au Palais des Sports d’Antananarivo ! Après l’Algérie, c’est le Bénin qui a été battu par un Sénégal très forts d’un excellent premier quart-temps. Le score final (39-94).

Au lendemain d’une entrée en lice tranquille face aux Fennecs d’Algérie, l’Equipe Nationale masculine U18 de basket du Sénégal enchaînait ce dimanche avec son deuxième match de la phase de groupes de l’AfroBasket de la catégorie. Là encore, les Lionceaux partaient favoris face à une équipe qui venait d’être corrigée par le Madagascar, pays hôte de la compétition (41-102).

Dans le premier quart-temps, les Lionceaux ont posé leur jeu et n’ont laissé presque aucune chances à leurs adversaires du jour. La différence entre les deux équipes est criante dès les premiers instants. Si les Béninois ont su garder une petite distance au tableau de marquage dans les 7 premières minutes, ils ont été survolés à la fin du premier acte et ne marqueront le moindre point entre la 7e et la 10e minute.

Bloquant le Bénin à 7 points, le Sénégal, en grande réussite dans les paniers primés et sur les rebonds offensifs et défensifs et porté encore par Ousmane Ndiaye qui finit la rencontre en tant que meilleur marqueur comme contre l’Algérie (21 points), parvenait à corser son avantage avec un 17-0 dans la fin du premier quart-temps. Une période logiquement remporté par les joueurs de Parfait Adjivon (7-33). Dans la deuxième quart-temps, les Lionceaux ont calmé leurs ardeurs offensifs, ce qui a permis au Bénin de recoller à la marque (25-48).

Au retour des vestiaires, le Bénin redémarrait comme il a fini la première mi-temps. Une prise supplémentaire de confiance qui n’a pas cependant laissé endormir le Sénégal. Bien au contraire. Les Lionceaux rectifiaient à mieux le tir d’un premier quart-temps manqué et pouvaient compter sur un Seydina Limamoulaye Faye qui ira jusqu’à marquer 19 points. Désemparés, les Béninois pouvaient logiquement voir le score se multiplier en leur net désavantage puisque le Sénégal se rapprochera des 35 points de différence (35-61).

Dans le dernier acte, il n’y aura pas un nouveau sursaut d’orgueil du Bénin. Les Lionceaux ne se donnent le moindre répit et on décidé d’additionner leur totale domination. Inarrêtable, l’attaque sénégalaise continue de bouillir la défense béninoise. Le Sénégal ne peut pas viser le 100 mais atteint la barre des 90 points. Au final, le score reste sans appel (39-94). Il reste désormais à affronter le pays hôte Madagascar pour terminer la phase de groupes, et ensuite attaquer une phase éliminatoire qui sera d’un tout autre calibre.

wiwsport.com