Les Lionceaux commencent leur AfroBasket avec succès. Face à l’Algérie, les Sénégalais ont surnagé en seconde période pour l’emporter (76-59).

Dans un tournoi comme celui, c’est toujours bien de débuter avec un succès, mieux encore quand c’est contre l’Algérie. Donc, l’essentiel est assuré pour l’Equipe Nationale masculine de basket du Sénégal. Beaucoup plus en réussite dans les deux dernières périodes de la rencontre, les Lionceaux ont dominé les Fennecs (76-59), ce samedi 6 août, pour leur première sortie à l’AfroBasket U18.

Les joueurs de Parfait Adjivon, qui a souvent harangué sa troupe pour qu’elle ne se laisse pas emporter par l’enjeu de la rencontre, sont tombés sur une équipe algérienne très accrocheuse, particulièrement en première période. L’avance du Sénégal a souvent fluctué de quelques petits points car l’Algérie n’a jamais abdiqué : 19-16 après le premier quart-temps puis 40-36 à la mi-temps.

Mais les Sénégalais ont trouvé de meilleures solutions en deuxième mi-temps, en attaque comme en défense. Porté par un excellent duo composé d’Ousmane Ndiaye et de Mohamed Faye, le premier meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points et le second troisième meilleurs scoreurs avec 16 points, le Sénégal a fini par survoler son adversaire, remportant largement le troisième quart-temps (63-47).

Dans leur assiette avec ce score, les Lionceaux ont ensuite enclenché leur domination dans le dernier acte, allant jusqu’à avoir même 20 points d’avance sur leurs adversaires. Et à la finale donc, ils s’imposent logiquement (76-59) pour ainsi rentrer de la meilleure des manières possibles dans le tournoi. Dimanche, à partir de 90h30, le Sénégal affrontera le Bénin, écrasé par le Madagascar vendredi (41-102).

wiwsport.com