L ‘équipe nationale féminine du Sénégal reçoit, ce jeudi, au stade Lat Dior à Thiès, celle de la Guinée Bissau, en match amical, entrant dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.

Après avoir concédé un nul (2 2) et une défaite lors d’une double confrontation face aux Lionnes Indomptables du Cameroun (1-0), les Lionnes du Sénégal poursuivent leur préparation pour la CAN 2022. Les protégées de Mame Moussa Cissé affrontent les Bissau-Guinéennes, ce jeudi, pour leur 3ème match amical.

D’après le technicien sénégalais, les deux matchs amicaux contre le Cameroun lui ont per mis de voir qu’il y a «des équations tactiques» qu’il faut poser avant la CAN. Donc, ce n’est pas un hasard si le Sénégal a pris la Guinée-Bissau en match amical.

En effet, les Bissau-Guinéennes ont été éliminées au dernier tour des éliminatoires (0-1 aller, 0-6 retour) par les Étalons dames, qui vont croiser les Lionnes du Séné gal, lors de la 2eme journée de la CAN. Après la Guinée-Bissau, le Sénégal va boucler sa préparation contre la Tunisie le 28 juin à Tunis, avant de rejoindre le Maroc pour la CAN.

Logées dans la poule A, les Lionnes du Sénégal entament la CAN 2022 face aux Crested Cranes de l’Ouganda le 3 juillet, puis les Étalons dames du Burkina Faso le 5 juillet (2ème journée) et les Lionnes de l’Atlas (Maroc) le 8 juillet en 3ème et dernière journée en phase de poules.

Avec Stades