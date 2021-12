Les deux équipes ont disputé un match serré où la défense des Celtics a assuré son jeu et les leaders des Sixers pas très en forme. Moins de 25 points par quart temps pour justifier l’adversité qu’il y’a eu dans ce match.

Philadelphie a inscrit pour les deux premiers quarts temps 40 points et Boston menait le score avec 44 points. Lors de la seconde partie, les coéquipiers de Joel Embid, auteur d’un double double (13 points -18 rebonds) ont presque rattrapé l’écart avec 23 points d’écart contre 20. Il fallait le faire ! Seth Curry (17 points) et Shake Milton (12 points) s’en mordront les doigts. A égalité lors du dernier quart temps (24 A), Philadelphie perd sur le fil et concède à sa 11e défaite de la saison. Il occupe la 11e place du classement de la conférence Est et compte autant de victoires.

Depuis le début de la saison, Georges Niang joue tous les matchs. Face au Boston, il a vécu une sale soirée. Son tir au Buzzer a été contré par Robert Williams qui a offert la victoire aux siens. Niang compte 12 points et 1 rebond en 19 minutes jouées.

Great defense from Boston to end the game. Robert Williams active defending the inbound. Looks like a high low for Embiid but pass was off. Al Horford was having none of anything Harris wanted to do. Williams caps it off with the block. pic.twitter.com/rEt6wArPg8

