Elles sont 16 équipes à vouloir le titre de champion d’Afrique. Réparties en 4 groupes de 4 équipes, elles disputeront les phases de poules puis la phase finale.

Les 24 matchs de la phase de groupes auront lieu du 24 au 29 août. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront aux 2e et 3e rangs s’affronteront pour compléter le tableau. Les équipes qui prendront la dernière place de leur groupe seront éliminées.

La Tunisie est championne d’Afrique en titre. Elle ouvre le bal en affrontant la Guinée pour le premier match de cette édition qui se déroule au Rwanda. La compétition prendra fin le 5 septembre prochain.

🚨 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐏𝐇𝐀𝐒𝐄 𝐅𝐈𝐗𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐒𝐄𝐓!!✅ 🚨

📣 Time to save them all ‼

— FIBA AfroBasket (@AfroBasket) July 25, 2021