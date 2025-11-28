Everton ne pourra pas aligner Idrissa Gana Gueye lors de ses trois prochains matchs de Premier League. Suspendu trois rencontres après son invraisemblable carton rouge face à Manchester United lundi dernier, le milieu sénégalais a vu l’appel de ses dirigeants rejeté.

David Moyes says we appealed the red card given to Idrissa Gana Gueye on Monday night, but it was rejected. 🔵 pic.twitter.com/pWBjBgckP2 — Everton (@Everton) November 28, 2025

Pas de pardon pour Idrissa Gana Gueye. En conférence de presse vendredi, l’entraîneur des Toffees, David Moyes a révélé qu’Everton avait fait appel du carton rouge de son milieu sénégalais lors du match contre Manchester United, lundi dernier (victoire 0-1). Malheureusement pour les pensionnaires du Hill Dickinson Stadium, le comité d’appel de la Fédération anglaise de football (FA) a décidé de le rejeter et maintenir la suspension de trois matchs de Gana.

« Nous avons fait appel mais il a été rejeté. On ne nous a donné aucune raison pour laquelle il a été rejeté, mais nous avons fait appel immédiatement », a déclaré le technicien écossais. Interrogé sur ces images sur les réseaux sociaux où Idrissa Gana Gueye et Michael Keane enterre la hache de guerre dans un « combat » de boxe, David Moyes a confirmé la fin du débat. « C’est terminé, nous sommes passés à autre chose rapidement. Cela a été réglé dans les vestiaires. »

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